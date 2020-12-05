Остров Русский подключили к электроснабжению впервые за 2 недели

В субботу специалисты полностью восстановили на острове Русский электроснабжение. Оно было нарушено мощным циклоном две недели назад. Все это время часть домов находилась без воды, отопления и света.

«Всех жителей острова Русский подключили к электроснабжению по постоянной схеме», — передает РИА «Новости» сообщение представителя правительства Приморья.

Накануне власти сообщили, что восстановили электроснабжение почти во всех домах, но оставались еще несколько адресов. С 18 по 20 ноября в регионе бушевал стильный ветер, шел снег и ледяной дождь. В результате были повреждены линии электропередач. Также из-за этого было остановлено движение на мосту. Пока люди передвигаются с помощью парома, но попасть на материк сложно из-за больших очередей.

Альпинисты и сотрудники Дальневосточного регионального поисково-спасательного отряда продолжают чистку стальных тросов и конструкций вантового моста на острове от наледи. Задействованы 25 человек. По предварительным данным, мост должны открыть до Нового года. Однако точная дата неизвестна.