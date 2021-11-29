Рупоры антипрививочников. Знаменитостей критикуют за неверие в вакцинацию

Несмотря на активную информационную кампанию, противники вакцинации продолжают сомневаться в прививке от коронавируса и распространять фейки. Среди них — титулованные спортсмены, модели, голливудские звезды и певцы. Каждый раз они получают волну критики.

Знаменитости против прививки

Среди известных людей немало противников вакцинации от коронавируса и тех, кто верит в теории заговоров. Одним из известных спортсменов-антиваксеров стал Новак Джокович, первая ракетка мира. Теннисист сомневался в необходимости вакцинации и заявлял, что не хотел бы делать прививку ради свободного передвижения.

Теперь Джоковича могут не пустить на турнир Australian Open в январе 2022 года из-за решения властей штата Виктория — приехать могут только те, кто полностью вакцинировался. В похожей ситуации рискует оказаться новый чемпион US Open Даниил Медведев, который не раскрывает подробности о своем здоровье и вакцинации. По его мнению, такая информация может дать преимущество сопернику.

Звездным рупором противников вакцинации в США стала рэп-исполнительница Ники Минаж. Певица опубликовала в сентябре в Twitter пост, в котором рассказала, что друг ее кузена из Тринидада стал импотентом после вакцинации и его бросила невеста прямо перед свадьбой.

Необдуманный твит рэп-исполнительницы вызвал широкий резонанс в США и за пределами страны. Министр здравоохранения Тринидада и Тобаго разоблачил этот случай. Певицу обвинили в злоупотреблении популярностью. Позднее рэп-исполнительница заявила, что сделает прививку в том случае, когда изучит достаточно информации.

Примеру Ники Минаж последовали и другие знаменитости. Супермодель Даутцен Крус рассказала в Instagram, что ее никто не заставит пройти вакцинацию и она не поставит под угрозу свое здоровье, чтобы быть частью общества. Подписчики обрушились на модель с критикой в комментариях.

Звезда фильма «Черная пантера» Летиша Райт опубликовала в Twitter видео, где ведущий сомневался в эффективности вакцин от коронавируса. Но пользователи обвинили актрису в распространении ложной информации.

В качестве ярого противника вакцинации отметился известный гитарист Эрик Клэптон. Рок-звезда называл пропагандой исследования ученых, мнения экспертов и рекомендации медиков, которые подчеркивали значимость вакцинации, написал NBC.

Новые и старые теории заговоров

Несмотря на активную информационную кампанию по вакцинации во всех странах и борьбу соцсетей с фейками, антипрививочники продолжают распространять ложную информацию и придумывать новые мифы о вакцинах. Один из популярных фейков — изменение ДНК после вакцинации. Якобы после прививки Moderna или Pfizer в ДНК людей проникает вирус, из-за чего клетка мутирует.

Однако эксперты напомнили, что информационная РНК, содержащаяся в вакцинах, не доходит до центральной части клетки, где находится ДНК. Миф распространился благодаря ролику, в котором исказили слова Билла Гейтса о вакцинах. Автор перепутал две разные молекулы РНК и ДНК.

Другая нелепая и популярная теория заговора — вживление микрочипа в человека через вакцину. Противники вакцинации уверены, что так правительства и корпорации будут наблюдать за людьми. Виноват в этом снова Билл Гейтс и вышки сотовой связи с технологией 5G.

Противники вакцинации не стесняются обращаться к прошлому, чтобы убедить других не прививаться. Они заявляли, что во время эпидемии испанки в 1918 году 50 миллионов человек умерли из-за вакцинации. Однако в то время ученые не изобрели препарат против испанского гриппа. Историки подтверждают, что исследователи экспериментировали с бактериальной вакциной, но это не было похоже на современные препараты, поскольку никто не знал о том, что грипп — это вирус.