Стать геем и получить чип после прививки. Самые нелепые мифы о вакцинах от коронавируса

Иранский священнослужитель заявил, что вакцина против коронавируса делает людей геями. Это не первый нелепый миф, циркулирующий в Сети, относительно прививок. Некоторые утверждают, что в вакцинах есть чипы, а другие верят, что после прививки изменится их ДНК.

Превращение в гея

Иранский аятолла Аббас Тебризиан заявил, что вакцина против коронавируса превращает людей в геев. Об этом он, как сообщил The Jerusalem Post, написал в своем Telegram-канале, где на него подписано около 210 тысяч человек.

«Не приближайтесь к тем, кто получил вакцину от COVID-19. Они стали гомосексуалистами», — написал он.

Стоит отметить, что гомосексуализм в Иране карается смертной казнью.

По словам иранского диссидента Шейна Воджуди, в Иране все священнослужители связывают любые проблемы с сексуальностью. А это заявление сделано для того, чтобы запугать людей и отговорить от вакцинации.

«Лидер иранского режима и другие официальные лица получили Pfizer, но людям они вакцину не предлагают под предлогом того, что они не доверяют Западу», — заявил Воджуди.

Ранее Тебризиан уже делал несколько заявлений о западной медицине. В январе предыдущего года было опубликовано видео, на котором он сжег американский научный учебник, утверждая, что исламская медицина сделала такие книги «неактуальными».

Заразиться гомосексуализмом от вакцины невозможно. Как показывают научные исследования, геем в принципе невозможно стать и тем более заразиться. Обычно люди уже рождаются с влечением к своему полу.

Новая ДНК

Еще один миф, гуляющий вокруг вакцины против коронавируса, — это изменение ДНК. Предполагается, что он возник из-за того, что вакцины Pfizer и Moderna используют информационную РНК для защиты людей от коронавируса. Часть людей думает, что РНК позволит вирусу проникнуть в их ДНК и это приведет к мутации клетки. Однако РНК даже не попадает в центральную часть клетки, где находится наша ДНК.

Как написал Chicago Tribune, распространению слухов также способствовало видео, в котором исказили высказывания Билла Гейтса о вакцинах. Его автор спутал ДНК с РНК, хотя это совершенно разные молекулы.

«В вакцинах нет ДНК, поэтому нет возможности изменить вашу ДНК», — заявил профессор клеточной биологии Томас Хоуп.

Микрочип в вакцине

На протяжении многих лет ходят теории заговора о том, что людей будут отслеживать с помощью тайно имплантированных микрочипов. С появлением вакцины от коронавируса эти теории стали распространяться с новой силой.

Суть теории заговора в том, что чипы позволят правительству и корпорациям наблюдать за людьми, получившими вакцину. А замешан в этом якобы основатель Microsoft Билл Гейтс и вышки сотовой связи, использующие технологию 5G. Чипы же якобы находятся внутри вакцины.

Ученые несколько раз заявляли, что подобных технологий не существует. А если они бы и существовали, то их должны были внедрить во все вакцины против коронавируса, созданные разными странами и компаниями.

Заражение коронавирусом

Некоторые полагают, что вакцина может заразить человека коронавирусом. Это убеждение, скорее всего, появилось из-за того, что в некоторых вакцинах, например от кори, эпидемического паротита и ветряной оспы, действительно используются живые, но ослабленные вирусы для стимуляции иммунного ответа. Прививки от гриппа делают так же, но с мертвыми вирусами гриппа.

По словам эксперта по инфекционным заболеваниям Чикагского университета доктора Эмили Лэндон, вакцины с РНК не используют живую или мертвую версию коронавируса. Следовательно, они не могут заразить кого-либо коронавирусом

«Это не имеет никакого отношения к вирусу», — сказала она.

Некоторые из тех, кто получил вакцину Pfizer, сообщали о мимолетных побочных эффектах, напоминающих COVID-19, включая жар, озноб и утомляемость. Однако это всего лишь знак того, что иммунная система начинает работать. Тем более эти побочные эффекты обычно длятся не более двух дней.