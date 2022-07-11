Российское гражданство для украинцев. Люди придут за паспортами РФ, получив уверенность в завтрашнем дне

Все украинцы получили возможность оформить российское гражданство в упрощенном порядке. Раньше он действовал для жителей Донецкой и Луганской народных республик, а также перешедших под контроль России Запорожской и Херсонской областей Украины. Спрос на нововведение будет немалый. Главное для людей — обрести уверенность в завтрашнем дне.

Указ об упрощении процесса получения гражданства РФ для украинцев подписал 11 июля президент России Владимир Путин. Член Совета при президенте РФ по межнациональным отношениям Богдан Безпалько в беседе с «360» отметил, что было бы ошибкой считать, что житель Украины где-нибудь в Одессе, Черновцах или Житомире сможет пойти и получить российский паспорт.

«Это не совсем верно. Путин своим указом сделал несколько универсальной возможность получения российского гражданства для жителей тех территорий Украины, которые сейчас находятся в зоне специальной военной операции», — пояснил он.

Универсальный процесс

Безпалько напомнил, что предыдущий указ касался в том числе Херсонской и Запорожской областей.

«При этом люди, которые готовили документы для президента, совершенно забыли, что часть Харьковской области тоже находится под российскими войсками. И эти люди тоже хотят гражданство, им тоже нужна защита и уверенность в завтрашнем дне», — подчеркнул он.

Чтобы не издавать в будущем указы по каждой из областей, Путин выпустил один, который делает процесс универсальным. Если российские войска, добавил член Совета при президенте РФ по межнациональным отношениям, войдут на территорию Днепропетровской, Винницкой, Николаевской или Одесской областей, какие-либо специальные документы уже будут не нужны.

Любому человеку, который захочет получить российское гражданство, достаточно просто обратиться в военно-гражданскую администрацию и оформлять его на основании изданного указа.

Паспорт РФ — для нормальной жизни

Спрос на получение гражданства РФ, заметил Безпалько, главным образом зависит от продвижения российских войск и от уверенности в будущем. Необходима четкая и последовательная позиция: Россия пришла и больше не уйдет.

Естественно, люди, которые являются простыми обывателями, потянутся за паспортами, чтобы просто нормально жить: оплачивать коммунальные услуги, устроиться на работу, получать справки и документы, детей устроить на учебу, отправить в школу или университет и так далее. Те, кто придерживается пророссийских взглядов, и так получат эти паспорта Богдан Безпалько член Совета при президенте РФ по межнациональным отношениям.

Получившие гражданство РФ, по словам члена Совета при президенте РФ по межнациональным отношениям, вольны делать все, что захотят, как свободные люди. По большей части, они попытаются обустроиться на месте.

«Полагаю, для них является важным интеграция их учреждений, территории в состав РФ. Кто-то может отправиться в высшие учебные заведения РФ, кто-то — войти в состав ВС РФ, кто-то — переехать на территорию России в одну из областей. Они получают права граждан Российской Федерации и могут ими пользоваться», — подчеркнул Безпалько.

Травли не будет

Бояться травли жителям Украины с российскими паспортами не нужно: для нее нужно враждебное большинство, а на освобожденных территориях его нет и, скорее всего, не будет.

«Те люди, которые способны вообще травить за это, вероятно, уедут или уйдут с украинскими войсками куда-то на Запад или в Польшу», — заметил член Совета при президенте РФ по межнациональным отношениям.

При этом Безпалько не стал отрицать, что риск террористических актов все же существует. В качестве примера он назвал покушение 11 июля на Владимира Сальдо в Херсонской области и гибель работавшего с российскими войсками харьковского чиновника.

«Вот эта опасность есть. Угрозы травли или какой-то массовой партизанской войны — нет. Население не будет партизанить, травить друг друга за российский паспорт. Но, безусловно, нужно усилить меры безопасности и, может быть, создавать какие-то специальные органы, которые будут предотвращать и бороться с терактами», — предположил Безпалько.

Свобода и удобство

Термин «украинец» он охарактеризовал как не совсем правильный. В него, по словам члена Совета при президенте РФ по межнациональным отношениям, сейчас включают несколько понятий — принадлежность к гражданству одной из стран, этническое происхождение, культурную и идеологическую идентификацию.

«Поэтому если говорить о гражданах Украины, то те люди, которые получили российские паспорта, ничем не ограничены и могут приезжать на территорию России. Могут заниматься торговлей, как, например, поступают некоторые жители Херсонской области», — пояснил Безпалько.

Жителям Украины без российского гражданства придется въезжать на территорию РФ по общим основаниям для жителей стран СНГ. Здесь существует порядок, который предусматривает получение миграционной карты, регистрацию, оформление либо патента на трудовую деятельность, либо каких-либо других документов.

«Лучше потерпеть, получить российский паспорт и спокойно перемещаться между Россией и этими границами», — заключил Богдан Безпалько.