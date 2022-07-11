Глава Великого Бурлука погиб в результате подрыва машины

В результате подрыва автомобиля глава администрации поселка Великий Бурлук на освобожденной территории Харьковской области погиб. Об этом сообщили в пресс-службе ВГА региона.

«Подрыв автомобиля в Великом Бурлуке, в результате которого погиб руководитель местной администрации Евгений Юнаков — это спланированный террористический акт, организованный теми фашистами, которые сидят в украинском правительстве», — сообщили ТАСС в пресс-службе.

В ВГА произошедшее назвали терактом, уточнило РИА «Новости».

В понедельник, 11 июля, покушение пытались совершить на главу Мелитопольского района Запорожья Андрея Сигуту. Как сообщил замначальника ГУ МВД по региону Алексей Селиванов, Сигута не пострадал и продолжил работать.

Тем времен президент РФ Владимир Путин подписал указ об упрощенном порядке получения российского гражданства для всех жителей Украины. Раньше эта мера действовала для тех, кто проживает в Донбассе, Запорожской и Херсонской областях.