Путин подписал указ о возможности для всех украинцев получить гражданство РФ проще

Теперь у всех жителей Украины появилась возможность получить гражданство РФ в упрощенном порядке. Указ подписал российский президент Владимир Путин. Документ опубликован на официальном портале правовой информации.

«Установить, что граждане Украины, Донецкой Народной Республики (ДНР) или Луганской Народной Республики (ЛНР) и лица без гражданства, постоянно проживающие на территории Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики или Украины <…>, имеют право обратиться с заявлениями о приеме в гражданство Российской Федерации в упрощенном порядке», — сказано в указе.

Предыдущая версия указа разрешила получать гражданство РФ в упрощенном порядке жителям ЛНР, ДНР, Запорожской и Херсонской областей Украины. Последние перешли под контроль России в ходе спецоперации по освобождению Донбасса.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев доложил Владимиру Путину, что Московская область поможет восстановить часть школ в ДНР к 1 сентября.