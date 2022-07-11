facebook_pixel
    11 июля 2022, 15:27

    Путин подписал указ о возможности для всех украинцев получить гражданство РФ проще

    Александр Иванов

    Теперь у всех жителей Украины появилась возможность получить гражданство РФ в упрощенном порядке. Указ подписал российский президент Владимир Путин. Документ опубликован на официальном портале правовой информации.

    «Установить, что граждане Украины, Донецкой Народной Республики (ДНР) или Луганской Народной Республики (ЛНР) и лица без гражданства, постоянно проживающие на территории Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики или Украины <…>, имеют право обратиться с заявлениями о приеме в гражданство Российской Федерации в упрощенном порядке», — сказано в указе.

    Предыдущая версия указа разрешила получать гражданство РФ в упрощенном порядке жителям ЛНР, ДНР, Запорожской и Херсонской областей Украины. Последние перешли под контроль России в ходе спецоперации по освобождению Донбасса.

    Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев доложил Владимиру Путину, что Московская область поможет восстановить часть школ в ДНР к 1 сентября.