Бдительность жителей Херсона спасла главу ВГА региона от покушения

Бдительность жителей Херсона спасла жизнь главе военно-гражданской администрации (ВГА) региона Владимиру Сальдо. Об этом местные власти сообщили в Telegram-канале.

«Благодаря бдительным жителям Херсона удалось своевременно обнаружить и обезвредить самодельное взрывное устройство, заложенное на пути следования автомобиля главы ВГА Херсонской области Владимира Сальдо», — заявили они.

По их словам, в случае взрыва могли пострадать обычные мирные люди, которые случайно бы оказались около места заложения взрывного устройства.

Представители ВГА региона отметили, что бомбу уже обезвредили российские саперы, а глава ведомства выполняет свои обязанности в штатном режиме. По их словам, Сальдо находится «в крепком здравии и бодром расположении духа».

Глава ВГА региона поблагодарил жителей Херсона за проявленную бдительность, которая его спасла.

Также 11 июля покушение пережил глава Мелитопольского района Запорожской области Андрей Сигута. Об этом сообщил RT.