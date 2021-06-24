Российские звезды поддержали Бритни Спирс. Она рассказала о жестоких условиях жизни под опекой отца

Бритни Спирс на слушаниях в суде попросила избавить ее от опеки отца Джейми. Певица рассказала, что он заставлял ее принимать литий и запретил заводить детей. К тому же Спирс приходится работать без выходных и перерывов, но доступа к собственным деньгам у нее нет. Звезды российского шоу-бизнеса назвали действия оцта жестокими, а Бритни пожелали свободы.

Выступая в одном из судов Лос-Анджелеса, Бритни Спирс призвала положить конец жестокой опеке отца над ней. Певица находится под ней уже 13 лет. Она заявила, что просто хочет вернуть свою жизнь назад.

«Это опекунство приносит мне больше вреда, чем пользы. Я заслуживаю жизни. <…> Я хороша в том, что я делаю. Все, чего я хочу, — это владеть своими деньгами <…> и поделиться своей историей со всем миром. Я хочу, чтобы меня услышали», — передал The Guardian слова звезды.

Спирс сказала, что ее заставляли работать против воли, без отпусков и выходных, а опекунство не позволяет выйти замуж и родить ребенка. Она призналась, что хотела удалить внутриматочную спираль, чтобы завести еще одного ребенка, но ей запретили идти к врачу. Помимо этого, ее парню запрещено возить ее в своей машине и она не может видеться с некоторыми друзьями.

Я хочу иметь возможность выйти замуж и родить ребенка. Мне сказали, что под опекой я не могу выйти замуж и родить ребенка Бритни Спирс.

Отец заставил ее принимать литий в качестве лечения. От препаратов певица ощущала себя пьяной и даже не могла ни с кем разговаривать нормально.

В 2018 году ей пришлось выступать на сцене с высокой температурой. Менеджер певицы пригрозил подать на нее в суд в обратном случае. Спирс назвала этот момент одним из самых страшных в ее жизни, а собственное положение сравнила с рабством.

По словам певицы, отцу нравится контролировать ее и нравится то, что этот контроль причиняет ей боль. Однажды она целый час плакала по телефону и говорила, что он получил от этого удовольствие.

«Я солгала и сказала всему миру, что у меня все в порядке и я счастлива. Я травмирована. Я несчастна, я не могу спать», — сказала Спирс, добавив, что хотела бы подать в суд на свою семью.

Певица сравнила свою ситуацию с «торговлей людьми в целях сексуальной эксплуатации». Ее тоже заставляли работать, лишая контроля над финансами и собственной независимостью. Она также подчеркнула, что ее семья получает все ее деньги и им выгодно держать ее взаперти.

«Люди, которые так поступили со мной, не должны иметь возможности так легко уйти [от ответственности]», — заявила певица.

На слушании она просила разрешить ей выбрать собственного адвоката и высказаться. Бритни Спирс отметила, что ее родители дают интервью средствам массовой информации, в то время как ей запрещено разговаривать с журналистами.

«Я не должна быть под опекой, если могу работать. Законы нужно менять. <…> Я не чувствую, что могу жить полноценной жизнью», — в заключение сказала она.

Поддержка со всех сторон

Социальные сети заполнили сообщения фанатов из всех стран мира с поддержкой Бритни Спирс. На выходе из суда собрались активисты группы #FreeBritney, требующие полного освобождения певицы из-под опеки. Знаменитости тоже не остались в стороне. Ее поддержали актриса и активистка Роуз Макгоуэн, соведущая программы View Меган Маккейн, телеведущий Энди Коэн, певица Halsey, актриса Сара Джессика Паркер, дизайнер Вера Вонг, актриса Кеке Палмер и многие другие.

«Мы любим тебя, Бритни! Оставайся сильной!» — написала Мэрайя Кэри в Twitter.

Даже экс-бойфренд певицы Джастин Тимберлейк написал поддерживающий твит.

«Мы все должны поддержать Бритни в такое время. <…> Ни одна женщина не должна лишаться права принимать решения по поводу своего собственного тела», — заявил он.

Российские звезды — о Бритни Спирс

Звезды российского шоу-бизнеса тоже не остались в стороне от этой ситуации и поделились своим мнением с «360».

«Вы знаете, я вообще плохо отношусь к ситуациям, когда родители з***т (задалбливают — прим. ред.) своих детей. Извините за такую формулировку. Дети после 21 года уже не дети. Они взрослые люди», — заявил Иосиф Пригожин.

По словам продюсера, детям нужно давать свободу и нельзя ущемлять их права. То, что происходит с Бритни Спирс, он назвал диктаторством, которое к хорошему не приводит. Самой певице Пригожин пожелал свободы.

Актриса театра и кино Эвелина Бледанс посчитала странным то, что в «стране свобод» над звездой проводят такие экзекуции. А запрет на беременность назвала жестокостью.

«У нее сейчас возраст достаточно молодой, поэтому я бы ей пожелала завести побольше деток. И получать от этого удовольствие», — сказала она.

Блогер Катрин Климова отметила, что Бритни стала заложницей своего отца из-за проступков в молодости. И это действительно ужасно.

Лишать женщину возможности рожать — это очень жестко. И печально, что всему виной деньги. Я уверена, что отец использует ее в своих целях Катрин Климова.

Певец Юрий Лоза отметил, что мы не можем знать всех подробностей дела и, возможно, суду лучше знать, кому передавать опеку. Однако певице он пожелал мира, спокойствия, порядка и «чтобы все разрулилось самым лучшим образом».

Блогер Наталья Краснова происходящее сравнила с серией «Черного зеркала». По ее словам, если все действительно происходит без рекомендаций врачей, а певица стала жертвой родительской гиперопеки, то это страшно.

«Чтобы говорить, на чьей я стороне, нужно знать, как реально обстоят дела со здоровьем певицы. Опекуны ведь обычно нужны психически больным людям или тем, кто находится в коме. Бритни явно не в коме. И если так окажется, что психически она тоже вменяема, то действия ее отца — это преступление», — заключила она.