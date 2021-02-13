Джастин Тимберлейк попросил прощения у Бритни Спирс спустя 20 лет

Певец Джастин Тимберлейк извинился перед своей бывшей возлюбленной, певицей Бритни Спирс, за высказывания об их отношениях. Тимберлейк признался, что жалеет о том, что оказался причастен к ее травле в 2000-х, когда карьера Спирс пошла под откос.

Премьера документального фильма Frаming Вritnеу Sреаrs («Подставить Бритни Спирс»), повествующего о том, как карьера некогда мегапопулярной певицы начала разрушаться, вызвала широкий общественный резонанс. Речь идет о периоде, когда у певицы начались проблемы с психикой, она пристрастилась к наркотикам и впоследствии попала под принудительное опекунство своего отца Джейми Спирса. Один из эпизодов фильма посвящен отношениям с Тимберлейком. В тот момент, когда все считали Спирс девственницей, после расставания Джастин заявил, что у них был секс, и, кроме того, он обвинил Бритни в изменах.

Тимберлейк признал в своем Instagram, что это было ошибкой, и принес свои извинения.

«Я говорил много неподобающих слов, а когда следовало высказаться, я молчал», — написал он.

Тимберлейк также извинился перед Джанет Джексон. Речь идет о неприятном инциденте во время концерта в 2004 году, когда музыкант неосторожным движением оголил ее грудь, рассказала «Газета.ru».

Суд в Лос-Анджелесе ранее отклонил ходатайство отца Бритни Спирс о получении полного контроля над ее имуществом. При этом решение об опекунстве над Спирс оставили в силе.