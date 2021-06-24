«Я солгала всему миру»: Бритни Спирс выступила в суде против своего отца

Певица Бритни Спирс выступила в суде Лос-Анджелеса по делу об опекунстве. Она заявила, что хочет вернуть свою жизнь и избавиться от надзора отца Джейми Спирса.

«Я солгала и сказала всему миру, что я в порядке и счастлива. Я травмирована. Я не счастлива, я не могу спать», — процитировал исполнительницу телеканал CNN.

По словам Спирс, отец контролирует ее «на все 100 000% и получает от этого удовольствие». Она назвала решение суда об опекунстве оскорбительным и заявила, что просто хочет вернуть себе жизнь.

Спирс добавила, что во время принудительного лечения ей назначили литий. От этого вещества она чувствовала себя будто пьяной. Более того, Спирс заставили поставить внутриматочную спираль, чтобы она не смогла забеременеть. В суде исполнительница подчеркнула, что ей не давали отдохнуть от работы, несмотря на усталость.

«Я заслуживаю двух-трех лет перерыва. Я чувствую себя скованной, запуганной, брошенной и одинокой. Я устала чувствовать себя одинокой. Я заслуживаю права иметь ребенка или что-то в этом роде», — отметила певица.

Джейми Спирс взял дочь под свою опеку в 2008 году. Тогда певица оказалась в психиатрической больнице из-за проблем с алкоголем и наркотиками. С 2016 года она пытается добиться отмены решения суда.