Бритни Спирс за независимость. Певица борется со СМИ и собственным отцом за личную свободу

Судья Лос-Анджелеса отклонил ходатайство отца Бритни Спирс о получении полного контроля над имуществом поп-звезды. После вышедшего на днях документального фильма о певице многие усомнились в искренности ее отца. Фанаты считают, что он хочет сохранять контроль над дочерью не ради ее безопасности, а ради доступа к деньгам.

Как пишет The Guardian, суд оставил свое предыдущее решение об опекунстве Спирс в силе, отклонив иск ее отца Джейми Спирса. Он на протяжении последних 13 лет имел контроль над имуществом, карьерой и другими аспектами личной жизни певицы, включая ее лечение.

В прошлом году адвокаты 39-летней певицы подали иск о снятии Джейми с должности опекуна. Они заявили, что Спирс «боялась своего отца» и не намерена возобновлять свою карьеру, пока он ее контролирует. В ноябре судья отказался лишать Джейми опекунства, но добавил Bessemer Trust в качестве соопекуна.

Джейми Спирс пытался заново вернуть единоличную опеку, в чем ему отказал суд. Следующее слушание назначено на 17 марта.

Обычно такое опекунство носит временный характер, но Спирс остается под контролем своего отца с 2008 года. Это положение певицы считалось неоднозначным в течение многих лет, но о нем заговорили с новой силой после выхода документального фильма The New York Times о ней. Лента называется Framing Britney Spears.

Новый взгляд на ситуацию

Документальный фильм рассказывает о росте славы Спирс на фоне постоянных оскорблений со стороны папарацци и СМИ. Ее отец в нем изображен человеком, отсутствующим в жизни своей дочери до тех пор, пока к нему не переходит контроль над ее финансами. Подробно обсуждается и то, что в 2008 году судья не разрешил певице выбрать собственного адвоката.

В фильм также вошло интервью с адвокатом, утверждавшим, что при встрече со Спирс в 2008 году она сказала ему, что примет опекунство, если ее отец не будет назначенным опекуном.

Авторы работы также задались вопросом о том, как поп-звезда могла давать аншлаговые шоу и зарабатывать миллионы, при этом считаясь неспособной принимать решения о своих финансах и здоровье.

Представители адвокатов Джейми Спирса отказались комментировать фильм, но ранее утверждали в суде, что он хорошо распоряжался финансами дочери и что его отстранение нанесет вред певице.

Он боролся за то, чтобы судебное разбирательство проходило в закрытом режиме, в то время как адвокаты Бритни Спирс выступали за большую прозрачность.

Жестокость СМИ

Документальный фильм также позволил людям по-новому взглянуть на то, как СМИ обращались с юной певицей. Журналисты задавали ей неуместные вопросы, папарацци преследовали ее во время нервных срывов, журналы клеветали на нее во время разрыва с певцом Джастином Тимберлейком, а ведущие ток-шоу высмеивали.

С юных лет девушка подвергалась давлению. По началу ее подавали как примерного подростка для подражания, а потому Спирс поклялась хранить целомудрие до замужества. Позже певица попала во все заголовки газет, потому что призналась, что нарушила это обещание со своим парнем Джастином Тимберлейком.

Когда они расстались, Тимберлейк спекулировал на теме того, что Спирс якобы ему изменила. Из-за чего ее подвергали жесткой критике все СМИ, превращая из юной девушки в настоящую злодейку. Когда она пошла на интервью к Дайан Сойер, то та своими вопросами довела 21-летнюю певицу до слез. Сойер заявила, что Спирс разочаровала множество матерей в США.

При этом Тимберлейк свободно говорил о лишении девственности в радиоинтервью и не сталкивался ни с какой критикой.

На этом спекуляции вокруг личной жизни Спирс не закончились. Когда ее брак с танцором Кевином Федерлайном — отцом ее двоих детей — распался, у певицы произошел публичный нервный срыв. На глазах камер она обрила свою голову налысо в 2007 году, после чего была доставлена в больницу.

Было вполне очевидно, что Бритни Спирс переживала сильные психологические проблемы и страдала, но никто не проявил к ней сочувствия. Общество ее дегуманизировало, совершенно не задумываясь о том, сколько стресса и давления она испытывала все это время.

Фирмы даже делали кружки и поздравительные открытки, высмеивающие нервный срыв певицы.

Движение #FreeBritney

В фильме также фигурировало движение #FreeBritney, что переводится как «освободите Бритни». Это возглавляемая ее фанатами кампания, выступающая за освобождение певицы от опеки и контроля отца. На этой неделе организаторы заявили, что надеются, что реакция на фильм окажет давление на суды и поможет вернуть певице независимость.

Спирс впервые публично признала движение #FreeBritney в прошлом году, когда ее адвокат заявил в суде, что она «пытается восстановить некоторую долю личной автономии» и что она «приветствует и ценит информированную поддержку своих многочисленных поклонников».

Она не прокомментировала напрямую последние слушания или фильм, но во вторник поделилась видеороликом старого выступления в Instagram и Twitter. В описании она сказала, что ей всегда нравилось быть на сцене, но она берет это время, чтобы учиться и быть нормальным человеком. Она также попросила людей помнить о том, что невозможно знать всего, что творится с человеком за объективом камер.