Россиянка уволилась из школы из-за блога о секспросвете. Такое образование родителям может оказаться нужнее, чем детям

В петербургской школе при консерватории разгорелся скандал. Некоторые родители оказались недовольны тем, что учительница биологии в свободное от работы время ведет блог о сексуальном просвещении для взрослых — строго 18+ с соответствующими ограничительными механизмами от самой соцсети. В России до сих пор нет единого мнения о том, нужен ли подросткам секспросвет. Хотя психологи и сексологи считают, что пользы от знаний в любом случае больше, чем вреда.

Или блог, или работа

Учительница биологии из петербургской школы при Консерватории имени Римского-Корсакова Ольга Щеголева была вынуждена уволиться из-за жалоб родителей и давления администрации, написала «Фонтанка». Причиной скандала стал блог Щеголевой в Instagram о половом просвещении для взрослых — в школе решили, что «не подобает учителю вести такую деятельность».

Страница, по словам самой учительницы, всегда была закрытой, также на ней стояли внутренние фильтры соцсети, которые не показывали ее содержимое пользователям до 18 лет. Но несмотря на то, что никаких нареканий в отношении педагогической деятельности Ольги Щеголевой за все время работы в школе не было, ее поставили перед фактом: либо карьера учителя, либо личный блог 18+.

Удалять свой аккаунт из соцсетей Щеголева не стала, а написала заявление на увольнение по собственному желанию. Дети оказались против увольнения учительницы биологии, четыре класса даже подписали просьбу о том, чтобы восстановить ее в должности, сообщило издание «Бумага».

Однако Щеголева не стала отзывать заявление об увольнении. Объяснила она это тем, что конфликт с родителями не исчерпан — встретиться им так и не удалось, а администрация школы решать вопрос не хочет.

При этом некоторые семьи учеников вступились за преподавательницу, отметив, что ничего «запретного» или «вызывающего» в блоге они не увидели.

«В блоге все очень профессионально объяснялось. Думаю, так ни один родитель бы не смог объяснить. Современные дети уже и так много всего знают и без этого блога. Поэтому увольнение педагога считаю неприемлемым в этой ситуации», — передает слова одной из мам «Газета.ru».

Блог Ольги Щеголевой о сексуальном просвещении для взрослых

Отношение к сексуальному образованию в России до сих пор очень неоднозначное, особенно если это касается детей и подростков, уверены психологи. И хотя опросы ВЦИОМ и других организаций показывают, что более половины населения выступает за сексуальное просвещение, на деле все бывает иначе.

Государство занимает неоднозначную позицию по этому вопросу: врачи и даже целые ведомства, например Роспотребнадзор, заявляют, что секспросвет должен появиться в школьной программе. А, например, бывшая министр просвещения Ольга Васильева убеждена, что эти вопросы должны обсуждаться внутри семьи, а не в классах.

Разврат или образование?

Депутат от «Единой России» Виталий Милонов и вовсе высказывался агрессивно против уроков секспросвета, сославшись на то, что так детей якобы хотят развратить. А недавно он и вовсе предложил сажать людей за попытки рассказать подросткам о методах контрацепции и заболеваниях, передающихся половым путем (ЗППП).

Психолог Центра семейной терапии Татьяна Потемкина подчеркнула в разговоре с «360», что если сексуальным просвещением занимаются взрослые, например, психологи или подкованные в вопросе родители, то о развращении беспокоиться не стоит.

«Развращает совсем другое — отсутствие границ, слишком вольное поведение родителей, их разговоры о том, что детям по возрасту знать не положено, телесные наказания. Или если дети узнают об этой части жизни от своих сверстников», — уверена она.

Потемкина объяснила, что у взрослых есть шанс уберечь детей от развращения как раз за счет предоставления выверенной, верифицированной информации в той форме, которая подойдет для возраста ребенка.

Мифы о развращении половым воспитанием появились из-за того, что «в СССР секса не было», а любые подобные обсуждения были табуированы, уверена клинический психолог, тренер центра семейного и сексуального образования Secrets Владислава Демидова.

Родителям самим стыдно говорить о сексе с детьми. А такая информация детям необходима, и важно, чтобы она была подана правильно. Для этого самим родителям нужно пройти половое воспитание Владислава Демидова.

Как раз таким сексуальным образованием для взрослых и занимается Ольга Щеголева, на которую за ее увлечение обрушилась волна гнева некоторых родителей и пользователей Сети.

Просвещение — безопасность

Татьяна Потемкина подчеркнула в разговоре с «360», что панические настроения некоторых взрослых в отношении сексуального просвещения вызваны обыкновенным невежеством. Причем нежелание услышать мнение специалистов вредит детям — они оказываются беззащитными перед этой важной частью жизни, считает Потемкина.

Дети должны понимать, что с ними происходит, как относиться к своему телу, как предохраняться. Не имея этих сведений, они могут попасть в сложную ситуацию Татьяна Потемкина.

Владислава Демидова отметила еще более тревожное последствие молчания вместо секспросвета для подростков. По ее словам, на приемы к сексологам нередко приходят люди, подвергшиеся сексуальному насилию в раннем возрасте. Когда родители не могут открыто и спокойно говорить с ребенком о сексе, объяснять базовые понятия о безопасности и личных границах, их дети оказываются в опасности.

«Нередко это происходит из-за того, что между детьми и родителями нет того уровня доверия, когда ребенок может откровенно поделиться еще на этапе домогательства, чтобы получить защиту», — объяснила она.

Разговаривать с детьми о сексе, по мнению Демидовой, можно уже с пяти лет. Естественно, для каждой возрастной категории нужно подбирать соответствующий язык.

«Для этого существуют специальная литература, психологи, сексологи, которые умеют об этом говорить. Такие уроки необходимо вводить в школах и грамотно подавать детям информацию», — подчеркнула психолог.