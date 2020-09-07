Россияне поддержали идею сексуального просвещения в школах

Большинство родителей в России считают, что в школах должны ввести уроки сексуального воспитания. По мнению россиян, врачам следует рассказать подросткам о контрацепции, болезнях и строении тела.

Эксперты телемедицинского сервиса «Доктор рядом» провели опрос среди россиян, чтобы узнать отношение родителей к тематическим урокам в школе, сообщает РБК. Всего в опросе участвовали 4,2 тысячи человек, из них три четверти имеют детей.

Идею о введении уроков сексуального воспитания полностью поддержали 41,5% респондентов. Поддержали, но немного сомневаются 33,2%. 11,6% сказали, что, скорее всего, против. Среди респондентов 7,3% выступили однозначно против сексуального просвещения в школах. По их мнению, объяснять эти вопросы детям должны родители дома.

Помимо этого, респондентов спросили, кто должен рассказать школьнику о способах контрацепции. Большая часть участников (65%) считает, что это должны делать врачи, 37% уверены, что это обязанность школьных психологов, 3,3% хотели бы доверить это представителям церкви.

Почти 47% опрошенных считают, что начать просвещать детей нужно с 11-летнего возраста. При этом 7,3% начали бы просвещать детей в дошкольном возрасте.