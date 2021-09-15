Милонов предложил сажать за попытку завести разговоры о сексуальном просвещении

Виталий Милонов высказался против сексуального просвещения в школах. В разговоре с Общественной службой новостей депутат заявил, что тех, кто предлагает рассказывать подросткам о контрацепции и об опасности ЗППП, нужно сажать в тюрьму.

Министерство просвещения РФ включило в школьные учебники по обществознанию курс о становлении и развитии семьи. Директор Департамента государственной политики в сфере защиты прав детей Минпросвещения Лариса Фальковская подчеркнула, что информация о репродуктивном здоровье и базовое половое воспитание должны входить в программу уроков ОБЖ.

Милонов оказался не согласен с такой позицией. По его мнению, за попытки рассказать детям о сексе нужно сажать в тюрьму.

«Любые попытки завести разговоры про сексуальное просвещение должны караться, как попытка изнасилования. Любой человек, открывающий на эту тему рот, должен моментально признаваться виновным и идти в тюрьму, он должен быть осужден. Я думаю, что просто так такие вещи не появляются. В Европе и США это стало нормой. Там официально объясняют про трансгендеров, извращенцев педофилов. Для них это стало нормой. Хорошо, что еще не дошло до изнасилования черепашек. Уроки сексуального просвещения — это уроки подлости ненавистников наших детей», — заявил депутат.