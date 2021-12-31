Россияне хотели отметить Новый год в Турции, но на сутки застряли в аэропорту. Утешением могут стать деньги

Вылет рейса авиакомпании Azur Air из Екатеринбурга задержан более чем на сутки. Возможно, люди застрянут в аэропорту и на новогоднюю ночь. Представители авиакомпании отмалчиваются. Это может стоить им изрядных расходов на компенсацию пассажирам.

Уральцы более суток ждут авиарейса

В Екатеринбурге задержан рейс авиакомпании Azur Air, который должен был следовать в турецкую Анталью. Вылет Boeing 777 был назначен на 04:30 по московскому времени 30 декабря. На рейс зарегистрированы 243 пассажира, в том числе 55 детей. Однако к 31 января судно все еще не вылетело.

Уральская транспортная прокуратура сообщила, что рейс был задержан по решению авиакомпании. Сотрудники ведомства выехали в аэропорт Кольцово, чтобы на месте разобраться в причинах многочасовой задержки, и организовали мобильную приемную. Также у пассажиров приняли коллективное обращение.

Пассажиры рассказали, что представители авиакомпании отказываются выходить на связь, при этом каждый раз называются разные причины задержки. Людям, мечтавшим встретить Новый год в Турции, более суток приходится сидеть в аэропорту. За это время им не предложили даже воды, не говоря уже о другой помощи, рассказал Life.

Пассажирам положена компенсация

Председатель Общероссийского объединения пассажиров Илья Зотов в разговоре с «360» пояснил, что пассажир может обменять билет на другой рейс той же авиакомпании. Также можно просто отказаться от полета и сдать билет. При этом все деньги должны быть возвращены в полном объеме, даже если билет был невозвратным.

«При длительном ожидании авиакомпания обязана предоставить пассажиру проживание, питание и трансфер до аэропорта ко времени, когда рейс состоится. Кроме того, пассажир может в любом случае обратиться к авиакомпании за выплатой компенсации материального ущерба, если таковой был», — пояснил Илья Зотов.

Он уточнил, что обращаться в авиакомпанию нужно посменно в течение 30 дней. В случае, если в компенсации будет отказано, можно обратиться в суд. Доказать материальные потери можно документально в случае, если сорвался запланированный и оплаченный отдых или были потеряны несколько дней из тура.

«Также сюда относятся планируемые сделки, если в договорах или контрактах были указаны штрафные санкции в случае неподписания своевременно документов. А также любые задокументированные расходы, которые пассажир был вынужден оплачивать. Все эти потери можно перевести на авиакомпанию», — подытожил Илья Зотов.

Происшествия с самолетами Azur Air

Авиакомпания Azur Air в этом году уже не раз становилась героем новостных сводок. В середине нынешнего декабря стало известно, что пассажиров, летевших из Египта в Башкирию, во время рейса кормили «Дошираком».

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В конце ноября порядка 300 человек не смогли вылететь из Тюмени в Египет. Люди ждали самолета более 14 часов безо всякой поддержки. Однако стоило новости о задержке появиться в СМИ, как компания обеспечила пассажиров водой, предоставила гостиницы иногородним и принесла извинения за задержку.

В начале октября самолет Azur Air, летевший из Мальдив, совершил вынужденную посадку в подмосковном аэропорту Шереметьево. Пилоты Airbus A350 сообщили, что были обнаружены неполадки в работе двигателей воздушного судна. Как выяснилось, речь шла о проблемах с тягой. Посадка прошла в штатном режиме.

В сентябре неприятности случились у рейса, следовавшего из Кубы в Россию. При взлете лайнер столкнулся со стаей птиц. Одна из них попала в двигатель, другая с такой силой врезалась в борт, что у самолета оказалась помята носовая часть, а из-за резкого торможения лопнуло колесо. Пассажирам пришлось ждать другой борт на Москву.

Также в сентябре лайнер Azur Air, который летел из Екатеринбурга в Сочи, попал в грозовое облако. После долгой тряски, вызвавшей панику 175 пассажиров, в воздушное судно ударила молния. Экипаж не стал ничего объяснять людям и совершил посадку в Краснодаре. Пассажиров отвезли в Сочи на автобусе.