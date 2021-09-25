Пассажиры самолета, который столкнулся со стаей птиц на Кубе, вылетели в Москву другим рейсом

Пассажиры самолета, который столкнулся со стаей птиц в Варадеро, вылетели в Россию на другом борте. На время ожидания резервного рейса всех туристов разместили в кубинских отелях.

Ждать вылета пассажирам пострадавшего самолета пришлось с четверга, сообщило РИА «Новости». 23 сентября Boeing-767-300 авиакомпании Azur Air не смог отправиться в Москву. Когда воздушное судно брало разгон на взлетно-посадочной полосе, оно столкнулось со стаей птиц.

Удар был достаточно сильным: в лайнер врезались как минимум два орла. Одна из птиц помяла носовую часть самолета. Вторя угодила в правый двигатель, откуда вырвался сноп пламени. Борт резко затормозил, из-за чего у него лопнуло колесо. Командир воздушного судна принял решение прекратить движение и вернуться на стоянку. Никто из пассажиров не пострадал, другие рейсы из аэропорта задерживать не пришлось.

Летом самолет Airbus-320 авиакомпании «Ямал» также столкнулся с птицей. Лайнер следовал из Салехарда в Тюмень. Во время полета птица попала в двигатель и вызвала повреждения. Борт долетел благополучно, но после приземления был отправлен на экспертизу.