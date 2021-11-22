Около 300 человек не смогли вылететь из Тюмени в Египет. Они ждут уже 14 часов

В тюменском аэропорту «Рощино» уже 14 часов примерно 300 человек ожидают вылета своего рейса в Египет. Пассажиры пожаловались на молчание сотрудников аэропорта, которые не предоставили им никаких объяснений.

Об этом люди рассказали изданию URA.RU.

«Это просто издевательство над людьми. У меня ребенок, первоклассник. Ни воды, ничего не предлагают. Мы сидим уже 14 часов. Люди ругаются, уже нервный срыв происходит. Людям даже гостиницу не предлагают», — рассказала пассажирка Марина.

Директор турагентства Hottourtmn Андрей Каримов сообщил TourDom.ru, что его клиенты забронировали тур на рейс AZUR air еще 17 ноября. Самолет должен был вылететь в 08:10 по местному времени. Вылет дважды переносили в течение дня.

«Потом сообщили, что борт сломан и ждут новый, на это уйдет не менее двух часов. Сейчас на табло аэропорта появилась информация, что вылет состоится в 22:20», — рассказал Андрей Каримов.

По его словам, местные жители вернулись домой. Иногородним была представлена гостиница.

В компании AZUR air сообщили, что для рейса в Хургаду будет предоставлено резервное судно, которое уже прибыло в Тюмень. В авиакомпании извинились за доставленные неудобства.

Из-за густого тумана 2 ноября в аэропортах Москвы было задержано или отменено более 150 рейсов. Более 70 самолет перенаправили на запасные аэродромы.