Молния ударила в летевший из Екатеринбурга в Сочи самолет

Лайнер, который летел из Екатеринбурга в Сочи, попал в грозовое облако. В самолет ударила молния, после чего он сел в Краснодаре. Пассажиров отвезли в пункт назначения на автобусе. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на пресс-службу авиаузла.

Как отметил собеседник агентства, это произошло в субботу, 25 сентября. Сейчас в аэропорту работают технические службы авиакомпании Azur Air. Специалисты решают вопрос о дальнейшей эксплуатации самолета.

Как рассказала Telegram-каналу Shot одна из пассажирок, самолет сначала долго трясло, людей подбрасывало до потолка, а потом была яркая вспышка и оглушающий хлопок.

«Весь самолет молился, люди плачут, дети плачут, все молятся. Мы смирились, что мы упадем и разобьемся», — поделилась своими эмоциями женщина. Она отметила, что тогда людям не объяснили, что происходит. Экипаж смог в критический момент набрать высоту, а потом благополучно посадить лайнер. На борту самолета находились 175 пассажиров.