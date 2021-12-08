Россияне потеряли миллиарды рублей из-за финансовой ловушки. Высокая доходность всегда связана с риском

Тысячи россиян вложились в инвестиционную компанию QBF и потеряли несколько миллиардов рублей. Среди пострадавших оказалась Анастасия Волочкова. Правоохранительные органы разбираются в случившемся. Эксперты отмечают, что вернуть деньги будет сложно, а вклады в подобные финансовые инструменты всегда связаны с большими рисками.

Что произошло?

По сообщениям Lenta.ru, тысячи россиян вложили свои средства в инвестиционную компанию QBF и не смогли их вернуть. Общий ущерб оценивается в несколько миллиардов рублей.

Двое пострадавших рассказали, что заключили договор с фирмой в конце прошлого года. Согласно его условиям, для участия в IPO (первая публичная продажа акций акционерного общества) необходимо было приобрести расчетные маржируемые опционы на акции, выходящие на американские биржи. Расчеты производились в момент продажи опциона или спустя год после его покупки, а минимальная сумма оценивалась в 350 тысяч рублей.

Клиенты ждали, когда их вложения окупятся, но вместо этого весной 2021 года выяснилось, что на руководителей и собственников QBF заведены уголовные дела. Речь шла о крупных эпизодах мошенничества в 2016 году. Компания убеждала клиентов в том, что поводов для беспокойств нет, но когда люди попытались продать опционы и вернуть свои средства, у них ничего не получилось.

Сейчас зарегистрировано около 500 пострадавших, но, по подсчетам следствия, их как минимум вдвое больше. А общий ущерб оценивается в пять-семь миллиардов рублей.

Среди жертв компании оказалась балерина Анастасия Волочкова. Она рассказала «Коммерсанту», что представители QBF сами связались с ней в июне прошлого года, предложив прорекламировать компанию своим друзьям. Волочкова ответила отказом, тогда ей предложили самой стать вкладчиком, и она согласилась на встречу, после чего заключила с фирмой договор на один год. Балерина инвестировала в QBF два миллиона рублей, а спустя время заключила еще один контракт на три месяца, вложив дополнительно миллион.

«Последующие три месяца я получала на свою электронную почту от компании QBF пустые платежные поручения без сумм и без каких-либо подписей, что меня несколько насторожило», — рассказала она.

Миллион, вложенный на три месяца, балерине удалось вернуть даже с процентами в виде 150 тысяч рублей, а вот возврат двух миллионов затянулся. К тому моменту МВД уже начало проводить обыски в QBF в рамках дела 2016 года, а компания почти прекратила свою работу. Тогда Волочкова связалась с гендиректором компании Станиславом Матюхиным. Тот обещал вернуть ей средства частями и просил помочь разблокировать счета QBF в разных городах. По словам балерины, делать этого она не стала, а назад успела получить только 500 тысяч рублей.

Компания все еще должна балерине более полутора миллионов рублей, но никто из сотрудников и высших должностных лиц с ней на связь не выходит. В ноябре Волочкова подала заявление в ОМВД России по Тверскому району Москвы по этому вопросу.

Есть ли шанс на возврат денег?

На данный момент в рамках дела по мошенничеству в 2016 году были задержаны соучредитель ООО «QBF» Зелимхан Мунаев, юрист компании Евгений Россиев и директор филиальной сети компании Владимир Пахомов. Бенефициар компании Роман Шпаков, считающийся организатором преступной схемы, объявлен в розыск и также заочно арестован. «Коммерсант» отмечает, что, по некоторым данным, он сейчас находится в ОАЭ.

Суд также наложил арест на дорогостоящие автомобили, различную недвижимость, включая торговый центр в Зеленограде, а также паи в нескольких закрытых инвестиционных фондах, связанные с участниками группы. В общей сложности арестованное имущество оценивается в миллиард рублей. Эти деньги уйдут на погашение предполагаемого ущерба.

Когда и каким образом будут возвращаться деньги, пока не известно. Например, двое пострадавших в разговоре с Lenta.ru отмечали, что по факту растраты внесенных средств уголовное дело еще не возбудили.

Сейчас Центробанк назначил временную администрацию в QBF, а регулятор отметил, что процесс возврата денег пострадавшим ему неподконтролен. К тому же люди знали о рискованности вложений через маржируемые опционы.

Руководитель практики уголовно-правовой защиты бизнеса Алексей Сердюк в разговоре с «360» также отметил, что возврат денег будет напрямую зависеть от наличия реальных активов на счетах фонда. Если там ничего нет, то будут искаться альтернативные способы покрытия этих вложений. В рамках уголовного процесса претензии будут предъявляться конкретным физлицам, а дальше все будет исходить из наличия их возможностей. Например, на данный момент арестовано имущество на сумму миллиард рублей, а ущерб оценивается в пять-семь миллиардов.

«Относительно того, что уголовное дело пока не возбуждено, то они не возбуждаются сразу, особенно по экономике», — добавил эксперт.

Экономист, доцент РАНХиГС Николай Кульбака заявил, что поскольку речь идет не о банке, а о финансовой организации, вероятность возврата средств невысока.

Как защитить себя?

Могли ли россияне уберечь себя от такой потери денег? По словам Кульбаки, финансовые инструменты, которые люди используют для сохранения своих сбережений, всегда сопряжены с определенным рисками. Однако когда речь идет о банке, который нормально функционирует и соответствует всем правовым нормам, этот риск снижен, поскольку государство гарантирует в нем вклады.

«Если же человек пользуется какими-либо другими финансовыми инструментами, то он всегда рискует. Чем выше возможный уровень заработка на этом деле, тем выше и уровень риска. Здесь каждый человек должен искать свой баланс», — рассказал собеседник «360».

Любая финансовая организация может обанкротиться, поэтому нужно внимательно анализировать данные. Если человек хочет использовать инструмент, дающий возможность заработать больше, чем обычная банковская ставка, то он должен быть готов к росту риска потерять все деньги.

Эксперт отметил, что большинству людей не стал бы рекомендовать прибегать к таким способам, потому что для этого нужно сразу вкладываться в разные инструменты для диверсификации своего портфеля. Это поможет снизить риски. Не стоит играть в подобные игры, не имея в запасе больше нескольких миллионов рублей.

«Если у вас такой возможности нет, если суммы невелики, то лучше использовать надежные средства типа банковских проверенных вкладов, разбивая по возможности средства таким образом, чтобы ваши суммы не выходили за объем гарантированных выплат», — подчеркнул Кульбака.

По его словам, единственная возможность борьбы с финансовыми пирамидами и подобными мошенничествами — это повышение уровня финансовой грамотности среди населения. В России он не очень высок, из-за чего люди не могут анализировать риски и принимать взвешенные решения. Сердюк порекомендовал перед вложением денег куда-либо обращаться за помощью к специалистам, разбирающимся в теме.