Потребительским кредитам россиян определят постоянные условия для каникул

В России хотят ввести постоянный механизм каникул для потребительских кредитов. Заемщики получат возможность попросить у банка об отсрочке платежей на три месяца при попадании в сложную жизненную ситуацию.

Поправки к закону «О потребкредите» представила рабочая группа экспертного совета по защите прав потребителей финуслуг при Центробанке, сообщила газета «Известия» со ссылкой на документ.

Механизм с потребительскими кредитами запустили в апреле 2020 года — во время локдауна. Заявку на полугодовую отсрочку выплат разрешили подать заемщикам, заболевшим COVID-19 или потерявшим доход из-за ограничительных мер. Фактически на людей с необеспеченными заимствованиями распространили правила ипотечных каникул.

Изменения в законе предполагают, что каникулы для потребкредитов будут действовать на постоянной основе. Если для ипотеки могут предоставить отсрочку на шесть месяцев, то при кредите наличными хотят сделать ее трехмесячной. Разрешить льготу хотят для клиентов с займами на срок минимум в два года, оказавшихся в трудной жизненной ситуации, не находящихся в процедуре банкротства и не обращавшихся за ней ранее.

Подавать заявку специалисты предложили через портал госуслуг. Такой способ подачи документов будет гарантировать отсутствие злоупотреблений и бюрократических проволочек, а также сведет к минимуму риск взаимных претензий между заемщиками и кредиторами.

Поправки коснутся и параметров определения тяжелой жизненной ситуации. К причинам, позволяющим обратиться за отсрочкой, отнесли продолжительное заболевание.

Пока что проект находится на рассмотрении. Специалисты рассчитывают баланс между устойчивостью банков и интересами заемщиков. Итоговое решение в регуляторе намерены выработать до конца 2021 года.