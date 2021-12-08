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    08 декабря 2021, 09:05

    Тысячи клиентов инвесткомпании потеряли более 3,5 миллиарда рублей

    Россияне потеряли около 3,5 миллиарда рублей на акциях из-за инвесткомпании QBF

    Екатерина Шамина

    Тысячи россиян, доверившихся инвестиционной компании QBF, потеряли несколько миллиардов рублей. Чтобы участвовать в IPO (первая публичная продажа акций акционерного общества), нужно было вложить не менее 350 тысяч рублей.

    Тысячи клиентов инвесткомпании потеряли более 3,5 миллиарда рублей

    Пострадавшие от компании QBF рассказали свою историю Lеntа.ru.

    Клиентами компании они стали в конце прошлого года. С ними составили договор и дополнительное генеральное соглашение, действие которого распространялось на все структуры холдинга.

    Участие в IPO проходило через покупку расчетных маржируемых опционов на акции выходящих на американские биржи компаний. Расчеты производились в момент продажи опциона или спустя год после его покупки. Чтобы иметь возможность участвовать в IPO, необходимо было вложить не менее 350 тысяч рублей.

    Весной этого года клиенты узнали, что на руководителей и собственников QBF заведены уголовные дела. Их подозревали в мошенничестве в 2016 году. Однако представители инвестиционной компании успокаивали своих клиентов, заверяя, что с их вложениями все в порядке. В то же время многие клиенты не смогли продать свои опционы и вывести средства со счетов в QBF.

    Они обратились в правоохранительные органы, однако уголовное дело по факту растраты до сих пор не завели. По оценкам пострадавших, всего у QBF было около тысячи клиентов. Общие потери составили около 3,5 миллиарда рублей.

    Сейчас в QBF работает временная администрация, назначенная Центробанком. Сам регулятор утверждает, что не может повлиять на процесс возврата средств пострадавшим, и подчеркивает, что те знали о рискованности вложений через маржируемые опционы.

    Однако пострадавших становится все больше, недавно известная балерина Анастасия Волочкова заявила, что потеряла 1,7 миллиона рублей.