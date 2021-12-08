Тысячи клиентов инвесткомпании потеряли более 3,5 миллиарда рублей

Тысячи россиян, доверившихся инвестиционной компании QBF, потеряли несколько миллиардов рублей. Чтобы участвовать в IPO (первая публичная продажа акций акционерного общества), нужно было вложить не менее 350 тысяч рублей.

Пострадавшие от компании QBF рассказали свою историю Lеntа.ru.

Клиентами компании они стали в конце прошлого года. С ними составили договор и дополнительное генеральное соглашение, действие которого распространялось на все структуры холдинга.

Участие в IPO проходило через покупку расчетных маржируемых опционов на акции выходящих на американские биржи компаний. Расчеты производились в момент продажи опциона или спустя год после его покупки. Чтобы иметь возможность участвовать в IPO, необходимо было вложить не менее 350 тысяч рублей.

Весной этого года клиенты узнали, что на руководителей и собственников QBF заведены уголовные дела. Их подозревали в мошенничестве в 2016 году. Однако представители инвестиционной компании успокаивали своих клиентов, заверяя, что с их вложениями все в порядке. В то же время многие клиенты не смогли продать свои опционы и вывести средства со счетов в QBF.

Они обратились в правоохранительные органы, однако уголовное дело по факту растраты до сих пор не завели. По оценкам пострадавших, всего у QBF было около тысячи клиентов. Общие потери составили около 3,5 миллиарда рублей.

Сейчас в QBF работает временная администрация, назначенная Центробанком. Сам регулятор утверждает, что не может повлиять на процесс возврата средств пострадавшим, и подчеркивает, что те знали о рискованности вложений через маржируемые опционы.

Однако пострадавших становится все больше, недавно известная балерина Анастасия Волочкова заявила, что потеряла 1,7 миллиона рублей.