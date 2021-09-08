Волочкова запросила у Большого театра 200 млн рублей за моральный вред

Судебное разбирательство между балериной Анастасией Волочковой и Большим театром продолжается. Как выяснилось, театр не выплачивал зарплату, подделывал документы и не делал отчисления в ПФР. В результате балерина оценила свой моральный ущерб в 200 миллионов рублей. Об этом «360» рассказала Анастасия Волочкова и ее адвокат Евгений Корчаго.

«Мы подготовили уточненное исковое заявление, где четко прописано требование к Большому театру. В частности, признать незаконными их приказы отправления Волочковой в отпуск без сохранения зарплаты. Взыскать все зарплату за 17 с лишним лет, которая ей не выплачивалась», — рассказал адвокат.

В требованиях также сказано, что нужно произвести необходимые отчисления в ПФР, чтобы Анастасия Волочкова получила свою законную пенсию. Сумма взыскания будет уточнятся, но пока она составляет четыре миллиона рублей по зарплате и 200 миллионов рулей морального вреда. Предварительные слушания уже прошли, представители Большого театра на них были. Однако отзыва на их иск или проекта мирового соглашения от них пока не поступало.

Также адвокаты подали жалобу в прокуратуру на незаконные действия Большого театра и нарушения трудовых прав Анастасии Волочковой.

«Я просто любезно попросила этих добрый людей, чтобы они отпустили меня на пенсию, выдали мне трудовую книжку, с которой я смогу пойти в ПФР. Как только книжку получила, оказалось, что я не могу получить пенсию, потому что Большой театр не делал в ПФР отчисления», — рассказала балерина.

Несмотря на то, что с 1998 года по настоящее время Волочкова числится в театре, пенсию она получить не может.

«Мы выяснили, что со стороны Большого театра много нарушений. Прокуратура выявила много нарушений, вплоть до подделки документов», — добавила Волочкова.

Она также напомнила, что в 2003 году через суд смогла вернуться в Большой театр. Но с тех пор ей не дали станцевать ни в одной постановке.

Волочкова объяснила, почему она запрашивает такую большую сумму морального ущерба. По словам балерины, Большой театр украл у нее 17 лет карьеры. Она также пояснила, почему раньше не запрашивала у тетра зарплату. Как оказалось, к тому моменту у нее было много гастролей, за каждое она получала порядка 40 тысяч евро. Тогда ее не интересовал доход в Большом театре, для нее работа в нем была отдушиной.