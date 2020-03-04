Россия перестанет продавать медицинские маски за границу. Закупить их — проблема даже для поставщиков
Рынок медицинских масок удалось вовремя сохранить, наверное, только Казахстану. Страна еще с начала февраля запретила экспортировать изделия и начала работу над вопросом об их закупке за рубежом на фоне ситуации с коронавирусом.
«Хотели бы отметить неэтичное поведение производителей и дистрибьюторов масок: они продавали запасы в Китай, — в связи с чем правительством введен запрет на экспорт», — говорил официальный представитель Министерства здравоохранения республики Диас Ахметшарип.
В России 4 марта появились данные о том, что подписано постановление, запрещающее делиться масками с другими государствами. В документе говорится, что председатель правительства Михаил Мишустин подписал бумаги еще 2 марта, а их действие продлится как минимум до 1 июня 2020 года.
В постановлении говорится об исключениях: вывозить маски можно россиянам для личного использования, а также для оказания международной гуманитарной помощи иностранным государствам, но только после разрешения правительства.
Под ограничение на вывоз попали защитные респираторы и очки, маски с противоаэрозольными фильтрами, комбинезоны и костюмы химзащиты, бахилы, маски, бинты, вата и марля, некоторые дезинфицирующие и противовирусные средства, медицинские перчатки и халаты.
Полезные, но запоздалые запреты
Запрет в сложившейся ситуации — это наилучшее решение. Только принято оно не очень своевременно. Например, аптеки уже заявили о дефиците медицинских масок. Где-то, конечно, еще можно купить изделие, но в большинстве точек их просто нет. Все же заменители масок существуют.
Генеральный директор компании DSM Group (занимается исследованиями фармацевтического рынка России) Сергей Шуляк в беседе «360» заявил, что в аптеках действительно почти невозможно найти медицинские маски. Причем речь не только о точках в московском регионе, но и в других областях страны.
Скупили маски в таком объеме, что никто никогда предполагал, что их будут покупать. Скупило как население России, так и скупили для того, чтобы перепродать в тот же Китай. [Запретить вывоз] надо было еще месяц назад. Поставки в тот же Китай шли достаточно большим потокомСергей Шуляк.
Шуляк рассказал, что нет официальной статистики по поставкам масок в Китай. По его словам, сделки были за наличный расчет, а продажи производились большими партиями через «серых» поставщиков.
Ассортимент и цены
Сергей Шуляк объяснил, почему в аптеках может не быть масок. Дело в ажиотаже вокруг изделий. То есть у производителей и дистрибьюторов, вероятно, на складах есть маски, но они продаются по высокой цене. Из-за этого многие аптеки просто их не берут. Это невыгодно: зачем, если есть вероятность, что они не продадутся. Среди причин, по которым в аптеках может не быть масок, также есть факт проверок. То есть в торговую точку приходит какая-то комиссия, которая задает вопросы по завышенным ценам на маски. А аптека не может дать адекватный ответ, потому что сама купила изделия за такие деньги.
Цена, думаю, весной уже будет нормализована на эти маски. И про них ни вы, ни я, никто вспоминать не будетСергей Шуляк.
Кто сказал, что завышенная цена — это плохо? По словам Шуляка, большие цифры не позволяют «серым» поставщикам закупать и перепродавать огромные партии масок, поэтому они достаются только тем, кому реально нужны.
Производители отключили телефоны
Директор компании «Фармкомпани» (является поставщиком медицинских товаров) Виолетта Белякова рассказала «360», что еще в январе у ее компании были продажи, но с февраля начались проблемы.
Масок нет. В январе мы еще как-то торговали, сейчас их вообще нет. Как я понимаю, заводы работают напрямую по контракту с Китаем, по крайней мере работали. Постановление вышло сегодня. Что нам будут давать, сами не знаем. <…> Все ищут [производителей]. Маски есть только у производителей. Некоторые производители даже отключили телефоныВиолетта Белякова.
И такое игнорирование поставщиков длится с начала февраля, подчеркнула Белякова.
В то же время из иностранных государств постоянно приходят письма с предложениями заключить договор с «Фармкомпани», которая даже не производит маски (она занимается поставками). Запросы делают Иран, Италия, Япония. Причем государства просят невероятные объемы продукции — до 50 миллионов единиц. При этом минимальное количество масок, которое запрашивают иностранцы, это миллион.
Много было звонков, мы даже не могли отвечать. У нас была засорена почта настолько, что у нас 150 писем в час в течение февраля месяца приходило ежедневно. Миллион, пять, два — меньше не было. Им всем нужно срочноВиолетта Белякова.