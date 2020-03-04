Россия перестала делиться масками и другими медицинскими изделиями с иностранными государствами. До 1 июня 2020 года страна не будет вывозить продукцию за границу из-за ситуации с коронавирусом и дефицитом масок, который из-за него наступил. Но представители рынка считают, что решение подоспело позже, чем было нужно. Сейчас товар не могут раздобыть даже поставщики.

Рынок медицинских масок удалось вовремя сохранить, наверное, только Казахстану. Страна еще с начала февраля запретила экспортировать изделия и начала работу над вопросом об их закупке за рубежом на фоне ситуации с коронавирусом.

«Хотели бы отметить неэтичное поведение производителей и дистрибьюторов масок: они продавали запасы в Китай, — в связи с чем правительством введен запрет на экспорт», — говорил официальный представитель Министерства здравоохранения республики Диас Ахметшарип.

В России 4 марта появились данные о том, что подписано постановление, запрещающее делиться масками с другими государствами. В документе говорится, что председатель правительства Михаил Мишустин подписал бумаги еще 2 марта, а их действие продлится как минимум до 1 июня 2020 года.

В постановлении говорится об исключениях: вывозить маски можно россиянам для личного использования, а также для оказания международной гуманитарной помощи иностранным государствам, но только после разрешения правительства.

Под ограничение на вывоз попали защитные респираторы и очки, маски с противоаэрозольными фильтрами, комбинезоны и костюмы химзащиты, бахилы, маски, бинты, вата и марля, некоторые дезинфицирующие и противовирусные средства, медицинские перчатки и халаты.

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Полезные, но запоздалые запреты

Запрет в сложившейся ситуации — это наилучшее решение. Только принято оно не очень своевременно. Например, аптеки уже заявили о дефиците медицинских масок. Где-то, конечно, еще можно купить изделие, но в большинстве точек их просто нет. Все же заменители масок существуют.

Генеральный директор компании DSM Group (занимается исследованиями фармацевтического рынка России) Сергей Шуляк в беседе «360» заявил, что в аптеках действительно почти невозможно найти медицинские маски. Причем речь не только о точках в московском регионе, но и в других областях страны.

Скупили маски в таком объеме, что никто никогда предполагал, что их будут покупать. Скупило как население России, так и скупили для того, чтобы перепродать в тот же Китай. [Запретить вывоз] надо было еще месяц назад. Поставки в тот же Китай шли достаточно большим потоком Сергей Шуляк.

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Шуляк рассказал, что нет официальной статистики по поставкам масок в Китай. По его словам, сделки были за наличный расчет, а продажи производились большими партиями через «серых» поставщиков.

Ассортимент и цены

Сергей Шуляк объяснил, почему в аптеках может не быть масок. Дело в ажиотаже вокруг изделий. То есть у производителей и дистрибьюторов, вероятно, на складах есть маски, но они продаются по высокой цене. Из-за этого многие аптеки просто их не берут. Это невыгодно: зачем, если есть вероятность, что они не продадутся. Среди причин, по которым в аптеках может не быть масок, также есть факт проверок. То есть в торговую точку приходит какая-то комиссия, которая задает вопросы по завышенным ценам на маски. А аптека не может дать адекватный ответ, потому что сама купила изделия за такие деньги.

Цена, думаю, весной уже будет нормализована на эти маски. И про них ни вы, ни я, никто вспоминать не будет Сергей Шуляк.

Кто сказал, что завышенная цена — это плохо? По словам Шуляка, большие цифры не позволяют «серым» поставщикам закупать и перепродавать огромные партии масок, поэтому они достаются только тем, кому реально нужны.

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Производители отключили телефоны

Директор компании «Фармкомпани» (является поставщиком медицинских товаров) Виолетта Белякова рассказала «360», что еще в январе у ее компании были продажи, но с февраля начались проблемы.

Масок нет. В январе мы еще как-то торговали, сейчас их вообще нет. Как я понимаю, заводы работают напрямую по контракту с Китаем, по крайней мере работали. Постановление вышло сегодня. Что нам будут давать, сами не знаем. <…> Все ищут [производителей]. Маски есть только у производителей. Некоторые производители даже отключили телефоны Виолетта Белякова.

И такое игнорирование поставщиков длится с начала февраля, подчеркнула Белякова.

В то же время из иностранных государств постоянно приходят письма с предложениями заключить договор с «Фармкомпани», которая даже не производит маски (она занимается поставками). Запросы делают Иран, Италия, Япония. Причем государства просят невероятные объемы продукции — до 50 миллионов единиц. При этом минимальное количество масок, которое запрашивают иностранцы, это миллион.