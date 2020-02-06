    06 февраля 2020, 14:15

    Экспорт медицинских масок запретили в Казахстане

    Ольга Ситникова

    Официальный представитель Министерства здравоохранения Казахстана Диас Ахметшарип отметил, что теперь в республике запрещен экспорт медицинских масок. Об этом сообщило РИА «Новости».

    По информации сайта , Ахметшарип пояснил, что власти Казахстана планируют закупку медицинских масок у других государств. По его словам, запасы местных компаний не позволяют обеспечить всех граждан страны. Высокий спрос на маски связан с распространением коронавируса из Китая.

    «Хотели бы отметить неэтичное поведение производителей и дистрибьюторов масок — они продавали запасы в Китай, в связи с чем правительством введен запрет на экспорт. Кроме запрета прорабатывается закупка масок за рубежом у иностранных производителей», — заявил представитель казахстанского Минздава.

    Ранее жители Тюмени обратили внимание на завышенную стоимость медицинских масок в городских аптеках.