Экспорт медицинских масок запретили в Казахстане

По информации сайта RТ, Ахметшарип пояснил, что власти Казахстана планируют закупку медицинских масок у других государств. По его словам, запасы местных компаний не позволяют обеспечить всех граждан страны. Высокий спрос на маски связан с распространением коронавируса из Китая.

«Хотели бы отметить неэтичное поведение производителей и дистрибьюторов масок — они продавали запасы в Китай, в связи с чем правительством введен запрет на экспорт. Кроме запрета прорабатывается закупка масок за рубежом у иностранных производителей», — заявил представитель казахстанского Минздава.

Ранее жители Тюмени обратили внимание на завышенную стоимость медицинских масок в городских аптеках.