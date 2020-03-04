Эксперт рассказал, чем можно заменить медицинские маски

Эксперт предложил надевать две маски подряд, так как одна маска теряет свои свойства через два часа. Если нет возможности менять маски, можно подкладывать между ними влажные салфетки в два-три слоя. Главное, чтобы втягивать воздух можно было без проблем.

Второй способ — сделать повязку самому. Для этого нужно взять марлевый бинт и прописать его специальным гелем или же просто спиртом. Влажная повязка эффективнее «ловит» вирусы, пыль.