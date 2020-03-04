Российские аптеки объяснили дефицит масок

Купить медицинскую маску в аптеке — это целое событие и приключение. Дефицит связан с тем, что товара нет у поставщиков. Высокий спрос на маски опустошил склады, и пока новых поступлений в аптеки не будет.

Исполнительный директор ассоциации аптечных сетей Нелли Игнатьева в беседе с ТАСС заявила, что высокий спрос на маски сохраняется, но купить их еще можно, правда, не во всех аптеках. «У дистрибьюторов масок сегодня нет», — заявила она и пояснила, что Сеть отправила запросы поставщикам по наличию масок.

Кроме того Нелли Игнатьева отметила, что властям нужно было вводить запрет на вывоз медицинских масок из страны еще в январе.

Сегодня стало известно, что правительство ограничило вывоз из страны ряда медицинских изделий, в том числе противовирусных препаратов, масок, халатов, ваты, марли, костюмов химической защиты и так далее.

Под новые требования не подпадают случаи, когда гражданин вывозит маски для личного пользования. Срок действия ограничения продлится до 1 июня.

Все это происходит на фоне заражения коронавирусом по всему миру. В России коронавирус обнаружили у двух китайцев и вернувшегося из Италии россиянина. Еще три наших соотечественника заразились на лайнере Diamond Princess. В данный момент они находятся на карантине в казанской больнице.