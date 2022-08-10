США пытаются создать образ «плохих русских». Но России хватает союзников и партнеров

Большая политика не может позволить заводить друзей. Однако в ней вполне реально сохранить нормальные отношения и взаимоуважение между странами, учитывая обоюдные интересы. России это вполне удается, потому с ней стремится сотрудничать большая часть мировых держав. Подорвать такие отношения хотят многие, однако независимость и здравомыслие играет на мировой арене за россиян.

Друзья Путина

Бывший постпред Соединенных Штатов в Совете Организации НАТО, дипломат Иво Даалдер назвал президента Турции Реджепа Эрдогана одним из друзей президента России Владимира Путина. По словам американца, такая дружба отчасти выгодна для НАТО: она помогает в сближении «непокорных» сторон, как, например, в случае переговоров по зерну с Украиной и Россией.

Дипломат также напомнил, что Эрдоган — единственный лидер Североатлантического альянса, «закупивший у России передовые ракеты ПВО вместо западного оборудования, которое можно было бы интегрировать в сеть противовоздушной обороны НАТО». Кроме того «друзьями Путина в НАТО» назвали бывшего премьер-министра Италии Сильвио Берлускони и премьер-министра Венгрии Виктора Орбана.

Однако во всем мире у России куда больше сторонников. Это были вынуждены признать даже украинские пропагандисты. Так, советник главы офиса украинского президента Владимира Зеленского Михаил Подоляк заявил, что «две трети мира или занимают нейтральную позицию и ведут определенные бизнес-коммуникации с РФ, или вообще стоят на пророссийских позициях».

Дружбы между политиками не бывает

По мнению политолога и журналиста Юрия Светова, дружбы между политиками быть не может. Однако вполне реально сохранить нормальные отношения, при которых каждая из сторон, отстаивая интересы своего государства, тем не менее, относится к руководителю другой страны, как к человеку.

Политолог напомнил «360», что в ответ на призывы украинского президента Владимира Зеленского действовать на стороне Украины, Виктор Орбан ответил: «Я работаю на Венгрию». Это — правильная позиция премьер-министра, у которого есть обязательства перед гражданами своей страны обеспечить им нормальную жизнь, отметил он. Таким же был Берлускони, который выстраивал нормальное отношение Италии и России, благодаря чему его страна получала выгодные для себя проекты.

Министр иностранных дел Великобритании Лиз Трасс, которая сейчас собирается стать премьер-министром, заявила, что на новом посту сделает все, чтобы нанести поражение Владимиру Путину. Но разве Великобритания воюет с Россией и в этой войне надо победить? У тебя в стране экономические проблемы, а ты говоришь, что будешь заниматься Россией и Украиной. Вот в этом разница между такими политиками. Будущее за нормальными отношениями между лидерами разных государств, когда все понимают свои интересы и будут их оставить, принимая во внимание и интересы других государств Юрий Светов, политолог, журналист

Забыть о своих интересах

«Американцы очень любят демонизировать тех, кто им не нравится, руководителей стран, которых они считают своими соперниками или даже врагами. Это известный прием: расчеловечить образ политика, образ чужого государства и тем самым облегчить антипатию американцев. Например, вот теми словами, которыми Владимира Путина назвал президент США Джо Байден», — рассказал Светов.

Политолог напомнил, что, как и Российская Федерация, Турция находится и в Европе, и в Азии. Эту страну исторически называют воротами Европы на Средний и Ближний Восток. Обратное утверждение также верно: неслучайно беженцы из воюющей Сирии хлынули в страны Евросоюза прежде всего через Турцию. Эрдоган это положение использует и стремится поддерживать выгодные ему отношения и с Россией и с НАТО, и с Соединенными Штатами Америки.

«Бесит американцев, что Турция покупает самолеты у США, а комплексы ПВО — у России. А Эрдоган выбирает, где эффективнее. Взгляните сейчас на Европу. Ее заставляют выгребать арсеналы и всю технику, оставшуюся с советских времен, отправлять на Украину, чтобы ее там уничтожили. А что они дальше будут делать, как они будут перевооружать армии? Будут покупать продукцию американской военной промышленности и американцы от этого получают выгоду. Вот стиль поведения США», — отметил он.

Политолог напомнил: когда спикер палаты представителей США Нэнси Пелоси вызвала обострение отношений между Соединенными Штатами и Китаем, европейские лидеры приняли резолюцию в поддержку визита американки на Тайвань. Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок заявила о готовности воевать против Китая. Литва открыла у себя представительство Тайваня. Однако сомнительно, чтобы интересы этих государств ЕС состояли в том, чтобы ухудшать свои отношения с Китаем.

Игры против России продолжаются

Светов напомнил, что союзником России является Белоруссия. Также нормальные отношения у страны сложились с Китаем, Индией, Турцией, начали выстраиваться связи с Пакистаном и Саудовской Аравией. Однако это все — ситуативные вещи, все получают взаимную выгоду от взаимодействия, но все может повернуться по-другому. Например, если изменится ситуация в Европе и будут сняты санкции, белорусы вполне естественно захотят смотреть не только на Восток, но и на Запад, объяснил он.

«Есть государства, с которыми у нас нормальные отношения. Но есть те, которое исторически для себя выбрали антироссийскую позицию. Это, прежде всего, Великобритания — она враждебна нам постоянно. Например, после победы над Наполеоном, а в этой войне русские воевали вместе с англичанами, они начали вести переговоры с другими странами о создании союза против России. Были даже идеи снова перевооружить и использовать французские войска», — рассказал политолог.

Бывшие колонии Великобритании — Австралия и Новая Зеландия — придерживаются такой же политики в отношении России, добавил он. Далее в списке постоянных недоброжелателей идет Канада — там огромная украинская диаспора и она формирует политику этой страны, напомнил Светов. Но, несмотря на достаточное количество противников, стран, которые заинтересованы в партнерстве с РФ, намного больше.

Российская Федерация — это более 144 миллионов человек, обладатель огромной земельной площади и запасов всевозможных полезных ископаемых, производитель энергоносителей. Мир заинтересован в торговле и взаимодействии с Россией, она — в первой десятке, напомнил политолог. Однако у мирового сообщества, по словам Светова, очень избирательное зрение. К примеру, в выступлении, посвященном годовщине бомбардировки Хиросимы и Нагасаки, японцы умудрились не уточнить, что атомные бомбы на них сбросили американцы. Зато они говорили об угрозах миру от России, которая якобы угрожает ядерной войной, заключил он.