Пелоси провоцирует гражданскую войну в Китае. Так США пытаются реанимировать свою экономику

Спикер палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси, несмотря на предупреждения и протест официальных властей Китая, высадилась на Тайване. Глава российского МИД Сергей Лавров уверен, что скандальный визит нужен США, чтобы доказать безнаказанность. Однако может быть и другая цель: американская экономика нуждается в обострениях военных конфликтов во всех уголках мира, чтобы заработать на поставках оружия.

Вечером 2 августа спикер палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси прибыла на Тайвань, хотя власти Китая многократно предостерегали ее от этого. Она посетила парламент и администрацию острова, а также заявила, что США будут поддерживать Тайвань в стремлении выстраивать независимое демократическое общество.

В ожидании Нэнси

Визит Пелоси на Тайвань долго не подтверждали ни в США, ни на самом острове. Доподлинно известно о намерениях спикера палаты представителей и третьего человека в американской политике стало лишь накануне, когда Пелоси сама заявила, что прилетит на Тайвань в ходе поездки по странам Азии.

Китай неоднократно выносил предостережения, что прилет американских политиков на Тайвань без согласования с официальными властями Китая недопустим. После того как Штаты проигнорировали предупреждения и отказались давать гарантии невмешательства в ситуацию на острове, КНР начала стягивать вооруженные силы к Тайваню.

В Сети разошлись кадры, как тяжелая техника занимает пляж в провинции Фуцзянь, которую от Тайваня отделяет пролив. В самой провинции вскоре включили оповещение о воздушной тревоге.

США в ответ вывели к акватории Тайваня в Южно-Китайском море свои авианосцы.

В аэропорту Суншань, где ожидали самолет Пелоси, с зенитных пушек класса «земля — воздух» калибром 35 миллиметров сняли маскировочные чехлы. Также СМИ передавали, что аэропорт Тайбэй получил сообщения о минировании перед посадкой борта американской делегации.

Полет Пелоси был в центре внимания всех мировых СМИ, за ним следило рекордное количество людей. Самолет со спикером палаты представителей в воздушном пространстве Китая сопровождали американские истребители, позднее к ним присоединились тайваньские истребители. По некоторым данным, перед посадкой борта Пелоси в небе над Тайванем произошла перестрелка.

Тайвань расколот

Тайвань встретил новости о прилете спикера палаты представителей Конгресса США неоднозначно. Часть населения вышла с митингами протеста и просьбами не развязывать вторую холодную войну, другие радостно приветствовали американскую конгрессвумен.

Местные СМИ писали, что власти Тайваня пытались отговорить Нэнси Пелоси от визита, чтобы не провоцировать эскалацию отношений с официальным Китаем, однако она не прислушалась.

При этом официально тайваньские СМИ и администрация восторженно приветствовали Пелоси. На центральном телевидении в прямом эфире следили за полетом конгрессвумен, на здания перед аэропортом вывели цифровые приветственные надписи.

Что было на встрече?

После того как американский борт приземлился на Тайване, Нэнси Пелоси отправилась в отель Grand Hyatt Taipei, где для делегации зарезервировали целый этаж. Издание South China Morning Post заявило, что поездка Пелоси на Тайвань якобы может ограничиться лишь транзитным пребыванием конгрессвумен на острове.

Однако 3 августа американский политик продолжила общение с администрацией Тайваня. В ходе встречи с главой администрации Тайваня Цай Инвэнь в Тайбэе Нэнси Пелоси заявила, что США не откажутся от поддержки острова в его стремлении к демократии. Она также сказала, что Штаты планируют расширять межпарламентское сотрудничество с Тайванем.

Инвэнь ответила, что Тайвань не отступит от ценностей даже под угрозами Китая применить военную силу. Чиновница пообещала «отстаивать национальный суверенитет Тайваня и продолжать линию по защите демократии».

В планах Пелоси было также посещение Заксобрания острова, а после встречи с администрацией Тайваня — званый обед в историческом правительственном особняке. После Пелоси отвезут в мемориальный парк прав человека в районе Цзинмэй.

Также конгрессвумен собиралась посетить на Тайване оборонное ведомство и Американский институт, который выполняет функции неофициального посольства США на острове. Уже к 12:20 по московскому времени (17:20 по местному) Пелоси готовилась покинуть Тайвань.

Зачем Пелоси ездила на Тайвань?

В Китае в ответ на визит Пелоси заявили, что будут рассматривать этот поступок как вмешательство во внутренние дела страны, попытку дестабилизировать ситуацию и поддержать сепаратистов. В ООН осудили поступок Пелоси, напомнив о резолюции 1971 года об одном Китае, в которой говорится, что КНР может представлять только официальное правительство.

По мнению политолога Никиты Донцова, главной целью поездки Пелоси на Тайвань была провокация: американская конгрессвумен хотела развязать гражданскую войну между материковым Китаем и Тайванем. Это необходимо Штатам для того, чтобы поправить положение собственной экономики, заточенной на финансирование любых войн, подчеркнул политолог.

У американцев после пандемии плохи дела, им нужны деньги — у них огромный государственный долг. И они пытаются сгенерировать локальные конфликты в максимальном количестве: они пытаются создать напряжение в Косове, в Ираке, вокруг Тайваня. Все это их целенаправленная экономическая стратегия Никита Донцов.

Визит Пелоси, по мнению политолога, не сможет изменить расстановку сил в регионе и как-то повлиять на положение Тайваня, официально входящего в состав КНР, но стремящегося получить независимость.

«Китай не должен отпускать Тайвань, потому что это их территория. У них есть концепция одного Китая, которая признана международным сообществом, в том числе и Штатами. Все равно Тайвань будет находиться в зоне интересов Китая, нет смысла говорить о каких-то коренных изменениях», — подчеркнул Никита Донцов.

Что будет дальше?

Визит Пелоси может ощутимо ударить по экономике Тайваня — Китай уже начал вводить санкции против острова, в том числе ограничивать поставки как с острова, так и на его территорию, закрыл воздушное пространство над Тайванем для гражданских судов. Для жителей острова, по мнению Донцова, такие меры могут оказаться очень серьезными, так как заменить поставки Китая они не смогут.

Тайвань, вероятно, рассчитывает на какую-то поддержку — финансовую, военную, политическую, но Штаты очень часто доводят ситуацию до критического накала, а потом кидают «партнеров». Мы видели такую ситуацию в Афганистане Никита Донцов.

В дальнейшем, по мнению Донцова, напряжение между Китаем и США будет нарастать, но основным все равно останется сценарий прокси-войны, которую активно ведут США и в отношении других стран.

«То, что происходит, — это развитие сценария прокси-войны, когда идет не прямой конфликт между Китаем и США, а как бы между Китаем и островом Тайвань, а США являются таким серым кардиналом, который оказывает военную, финансовую, политическую поддержку», — заключил политолог.