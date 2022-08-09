Подоляк признал, что две трети стран мира встали на сторону России

Наибольшая часть мирового сообщества поддержала Россию либо заняла нейтральную позицию, признал в интервью украинской службе «Би-би-си» советник главы офиса Владимира Зеленского Михаил Подоляк. Об этом сообщило РИА «Новости».

Он заявил, что санкции ввели наиболее гуманистические страны. Остальные либо встали на сторону России, либо остались нейтральными.

«Две трети мира занимает или нейтральную позицию и ведет определенные бизнес-коммуникации с РФ, или вообще стоит на пророссийских позициях», — сказал Михаил Подоляк.

Советник офиса Зеленского объяснил это тем, что они некоторое время ориентировались на экономику России и якобы получали дивиденды.

Чиновник также допустил, что президент Украины Владимир Зеленский поедет на саммит G20 в Индонезию, если там будет российский лидер Владимир Путин, а незадолго до этого обвинил международную правозащитную организацию Amnesty International в связях с Россией. Ее активисты задокументировали нарушения Вооруженными силами Украины гуманитарного и военного права.