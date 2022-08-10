Американский дипломат нашел в НАТО трех «друзей Путина»

Не только президент Турции Реджеп Эрдоган в составе НАТО поддерживает Россию. «Друзьями Путина» также являются бывший премьер-министр Италии Сильвио Берлускони и премьер-министр Венгрии Виктор Орбан, заявил в статье для Politico бывший постпред США при альянсе Иво Даалдер.

Он отметил, что Реджеп Эрдоган — очень сложный союзник. Он является одновременно и героем, и злодеем. Стратегическое значение Турции для НАТО очевидно. Географически страна расположена на юге Черного моря, представляя собой мост между Европой и Азией. В политическом плане Турция является крупнейшей мусульманской страной в НАТО и может быть посредником в контактах с арабским и персидским миром.

«Эрдоган вряд ли единственный лидер НАТО, у которого установились теплые отношения с Путиным. Достаточно вспомнить бывшего премьер-министра Италии Сильвио Берлускони несколько лет назад или премьер-министра Венгрии Виктора Орбана сегодня», — отметил он.

Однако Реджеп Эрдоган единственный лидер НАТО, закупивший у России передовые ракеты ПВО вместо западного вооружения, которое можно было бы интегрировать в сеть противовоздушной обороны альянса.

Он также единственный лидер НАТО, хотя и не первый турецкий, угрожающий союзнику силой, как он сделал несколько недель назад в серии твитов на греческом языке. Кроме того, Турция ведет себя смело и пользуется правом вето, не боясь остаться в одиночестве.