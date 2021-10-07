Роман Ковалев стал героем соцсетей после нападения дагестанцев. Что о нем известно?

Москвич Роман Ковалев, зверски избитый тремя дагестанцами, находится в больнице и ожидает операций. Несмотря на травмы, молодой человек не унывает и не жалеет о своем поступке. В соцсетях ему желают скорейшего выздоровления и называют настоящим мужчиной.

Трое дагестанцев избили 25-летнего Романа Ковалева на Арбатско-Покровской линии метро. Ему сломали лицевую кость и нос. Сейчас он находится в больнице.

Перед этим приезжие из Дагестана агрессивно вели себя, прогоняли с мест пассажирок и начали грубить девушке. Роман Ковалев сделал им замечание и получил удар в лицо от одного из дагестанцев. После этого все трое стали избивать молодого человека.

Дагестанцев задержали и арестовали. Ковалев надеется, что им вынесут справедливое наказание. Он бы хотел, чтобы уроженцы Дагестана «посидели подольше». Ковалев рассказал, что во время драки никто в вагоне не пытался остановить злоумышленников. По его словам, после начала конфликта остальные мужчины отскочили в другую сторону.

Позднее устроившие избиение раскаялись, а против них завели уголовное дело о покушении на убийство. История быстро приобрела общественный резонанс, и следователи направили ходатайство о передаче уголовного дела в органы СК.

Глава СК Александр Бастрыкин поручил наградить Романа Ковалева медалью «Доблесть и отвага» за его поступок в метро.

Что известно о Романе Ковалеве

Роман Ковалев работает барменом в Москве. О своем состоянии он рассказал на странице в Instagram. Парень предположил, что нескоро сможет выйти на работу, и пожелал никому не попадать в такие ситуации.

Бармен признался, что обычно не просит помощи, но по просьбам подписчиков опубликовал номера банковских карт, куда можно перевести деньги. Роман Ковалев рассказал, что у него сильно отекло лицо, медики пытаются понять, какие операции ему нужно провести. По его словам, под левым глазом у него пробита кость, но пока неизвестно, трещина там или перелом. Нос Ковалеву точно придется вправлять.

Несмотря на травмы лица, Ковалев не жалеет о своем поступке. Его друг и коллега Александр отметил, что молодой человек чувствует себя лучше и не унывает. Но в палату к нему никого не пускают из-за эпидемических ограничений, написал RТ.

О молодом человеке известно не очень много. Он родился и вырос в Воронеже, потом перебрался в Москву. Ковалев работал барменом в одном из популярных клубов столицы, написал StarHit. Он также был частым посетителем спортивного зала и держал себя в хорошей форме.

Роман Ковалев проходил службу в армии. Известно, что у него есть девушка. На фотографиях в соцсетях мелькают и его друзья.

Пользователи активно пишут комментарии под фотографиями Ковалева в соцсетях. Они желают ему скорейшего выздоровления и благодарят за проявленную смелость и мужество.