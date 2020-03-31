Человек на передовой борьбы с коронавирусом. Главврач больницы Коммунарки заразился COVID-19
Днем 30 марта в СМИ появились тревожные сообщения, что главный врач Городской клинической больницы №40 в Коммунарке Денис Проценко подхватил коронавирус. Позже он сам подтвердил в Facebook, что получил положительный результат теста. Медик признался, что тронут беспокойством людей, но чувствует себя хорошо.
«Изолировался в своем кабинете, где есть все условия для дистанционной работы, управления и телемедицинских консультаций. Думаю, что выработанный за этот месяц иммунитет делает свое дело», — написал Проценко.
Подписчики поддержали медика и оставили более 500 комментариев меньше чем за два часа. Ему пожелали скорейшего выздоровления и высказали слова поддержки.
«Уверены, что и этот этап жизненных коллизий пройдешь со свойственными тебе упорством, настойчивостью и профессиональным деловым отношением к самому себе!!! Скорейшего избавления от этой напасти», — отметил один из пользователей.
Последствия положительного теста
За последнее время Проценко дал огромное количество интервью, так как в Коммунарке лечат пациентов с COVID-19. Коронавирус — главная тема по всему миру. После того, как стало известно об инфицировании самого главврача, многие стали опасаться за здоровье тех, кто с ним общался.
За пару дней до получения результатов теста Проценко отвечал на вопросы учредителя благотворительного Фонда помощи хосписам «Вера» Анны (Нюта) Федермессер. Тогда он рассказал, что прекратил встречаться с родителями, чтобы не подвергать их опасности.
«Что я сделал для своей семьи? Я сделал самое жесткое: я перестал общаться со своими родителями. Только по телефону. Родители в группе риска. Им обоим за 70. Мы с ними теперь ежедневно созваниваемся», — цитировал главного врача сайт kp.ru.
Саму Федермессер, как и многих других общавшихся с Проценко журналистов, отправили на карантин и удаленную работу. Недавно с врачом виделся и президент России Владимир Путин. Его представитель Дмитрий Песков уже успокоил россиян — президент здоров и регулярно проверяется на коронавирус.
Главный врач работает в «красной зоне», то есть находится с пациентами, у которых анализ на инфекцию дал положительный результат. Теперь в больнице решают вопрос о работе сотрудников.
«Сейчас выясняются все те, кто контактировал с главврачом. И это все медсестры, это весь медперсонал, это главная медсестра… все те, кто имел доступ в палаты интенсивной терапии», — рассказали в эфире телеканала «Россия 24».
От интерна до главного врача
Сейчас Денису Проценко 44 года. Он родился 18 сентября 1975 года и начал свой путь в медицине с Московской медицинской академии имени Сеченова. Высшее образование по специальности «Лечебное дело» он получил в 1999-м. Затем была интернатура в том же вузе, но уже по специальности «Анестезиология и реаниматология».
Работать врачом Проценко начал в Городской клинической больнице №7, а позже стал заместителем главного врача по медицинской части по анестезиологии и реаниматологии. В 2014 году аналогичную должность медик получил в ГКБ №1 имени Пирогова.
Проценко удостоился звания кандидата медицинских наук, написал 144 печатные работы и стал соавтором национального руководства «Интенсивная терапия». Последнее время работает главным врачом ГБУЗ Городская клиническая больница №40.