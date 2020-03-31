Человек на передовой борьбы с коронавирусом. Главврач больницы Коммунарки заразился COVID-19

Медики больницы № 40 в Коммунарке одни из первых в стране начали принимать пациентов с коронавирусом. Но теперь инфекция добралась до главного врача Дениса Проценко. Сейчас он работает дистанционно из своего кабинета, а за состоянием здоровья следят коллеги. Что известно о человеке, который находится на передовой борьбы с коронавирусом, и его состоянии — в материале «360».

Днем 30 марта в СМИ появились тревожные сообщения, что главный врач Городской клинической больницы №40 в Коммунарке Денис Проценко подхватил коронавирус. Позже он сам подтвердил в Facebook, что получил положительный результат теста. Медик признался, что тронут беспокойством людей, но чувствует себя хорошо.

«Изолировался в своем кабинете, где есть все условия для дистанционной работы, управления и телемедицинских консультаций. Думаю, что выработанный за этот месяц иммунитет делает свое дело», — написал Проценко.

Подписчики поддержали медика и оставили более 500 комментариев меньше чем за два часа. Ему пожелали скорейшего выздоровления и высказали слова поддержки.

«Уверены, что и этот этап жизненных коллизий пройдешь со свойственными тебе упорством, настойчивостью и профессиональным деловым отношением к самому себе!!! Скорейшего избавления от этой напасти», — отметил один из пользователей.

Последствия положительного теста

За последнее время Проценко дал огромное количество интервью, так как в Коммунарке лечат пациентов с COVID-19. Коронавирус — главная тема по всему миру. После того, как стало известно об инфицировании самого главврача, многие стали опасаться за здоровье тех, кто с ним общался.

За пару дней до получения результатов теста Проценко отвечал на вопросы учредителя благотворительного Фонда помощи хосписам «Вера» Анны (Нюта) Федермессер. Тогда он рассказал, что прекратил встречаться с родителями, чтобы не подвергать их опасности.

«Что я сделал для своей семьи? Я сделал самое жесткое: я перестал общаться со своими родителями. Только по телефону. Родители в группе риска. Им обоим за 70. Мы с ними теперь ежедневно созваниваемся», — цитировал главного врача сайт kp.ru.

Саму Федермессер, как и многих других общавшихся с Проценко журналистов, отправили на карантин и удаленную работу. Недавно с врачом виделся и президент России Владимир Путин. Его представитель Дмитрий Песков уже успокоил россиян — президент здоров и регулярно проверяется на коронавирус.

Главный врач работает в «красной зоне», то есть находится с пациентами, у которых анализ на инфекцию дал положительный результат. Теперь в больнице решают вопрос о работе сотрудников.

«Сейчас выясняются все те, кто контактировал с главврачом. И это все медсестры, это весь медперсонал, это главная медсестра… все те, кто имел доступ в палаты интенсивной терапии», — рассказали в эфире телеканала «Россия 24».

От интерна до главного врача

Сейчас Денису Проценко 44 года. Он родился 18 сентября 1975 года и начал свой путь в медицине с Московской медицинской академии имени Сеченова. Высшее образование по специальности «Лечебное дело» он получил в 1999-м. Затем была интернатура в том же вузе, но уже по специальности «Анестезиология и реаниматология».

Работать врачом Проценко начал в Городской клинической больнице №7, а позже стал заместителем главного врача по медицинской части по анестезиологии и реаниматологии. В 2014 году аналогичную должность медик получил в ГКБ №1 имени Пирогова.

Проценко удостоился звания кандидата медицинских наук, написал 144 печатные работы и стал соавтором национального руководства «Интенсивная терапия». Последнее время работает главным врачом ГБУЗ Городская клиническая больница №40.