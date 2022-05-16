Компании Renault оставили лазейку, чтобы вернуть завод. А пока от него ждут качественных «Москвичей»

Российские активы группы Renault переходят в государственную собственность: долю в АвтоВАЗе получит автомобильный институт НАМИ, а завод «Рено Россия» — столичное правительство. Мэр Москвы Сергей Собянин уже пообещал, что на производстве возродят выпуск «Москвичей», а в будущем под этим же брендом появится и электромобиль.

Переход с нюансом

Министерство промышленности и торговли заявило, что российские активы группы компаний Renault перешли в государственную собственность. Ранее ведомство сообщало, что это «будет условно сделкой „за рубль“». Сейчас 67% акций АвтоВАЗа передали Научно-исследовательскому автомобильном и автомоторному институту (НАМИ), а завод «Рено Россия» — московскому правительству.

По мнению независимого аналитика по вопросам экономики Дмитрия Адамидова, этот процесс можно назвать национализацией. Однако компании Renault оставили возможность выкупить свою долю в течение шести лет.

«Это относительно мягкий вариант, он сделан ради того, чтобы у западных партнеров была возможность как-то все „откатить“. Это такой намек, что мы не сторонники жесткого подхода на данном этапе», — подчеркнул он.

Дмитрий Адамидов не исключил, что через какое-то время сотрудничество с Renault возобновится, если не будет и вовсе возвращено в исходное состояние.

«Когда геополитика отойдет на второй план, бизнес, естественно, найдет возможность вернуться и дальше развивать проекты», — уверен он.

Польза для дела

Финансовый аналитик Михаил Беляев в разговоре с «360» подчеркнул, что передача активов Renault в собственность государства однозначно положительно скажется на российской экономике. По его словам, сейчас Россия, как и предприятия, которые были в собственности у иностранцев, находится в адаптационном периоде и всем нужно научиться жить в условиях санкций. Государственное участие в таком вопросе поможет наиболее эффективно консолидироваться и работать дальше.

Акции в руках государства наилучшим образом соответствуют адаптационному периоду. Государство, в данном случае НАМИ и правительство Москвы, направит дальнейшее развитие и достижение целей на благо экономики в целом, а не в интересах отдельного собственника Михаил Беляев.

При этом Беляев подчеркнул, что переход в госсобственность не означает, что предприятие останется там навсегда. Когда адаптационный период закончится и для экономики наступят более спокойные времена, компании и производства могут вернуть частного собственника.

«Это характерно для большинства стран с развитой рыночной экономикой. Особенно яркий пример — Великобритания. Там постоянно происходит огосударствление для отдельных отраслей или компаний, а когда они приводятся в определенный порядок, эти пакеты передают в частные руки», — добавил эксперт.

Сейчас, по мнению Беляева, правильно будет передать государству те иностранные предприятия, которые имеют фундаментальное значение для российской экономики. Именно там, по словам собеседника, критически важно, чтобы на первом плане была стратегия развития, а не сиюминутные финансовые интересы.

«Я думаю, тут этот опыт был бы полезен — эти компании попадут в государственные руки и будут направлены именно туда, куда нужно с точки зрения консолидации, упрочения экономики и придания им правильного направления развития», — объяснил Беляев.

Возвращение «Москвича»

Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что большая часть коллектива «Рено Россия» сохранит свои рабочие места, а на заводе начнут выпускать легковые автомобили под брендом «Москвич». В будущем под ним мэр пообещал начать выпускать и электромобили, однако точные сроки не обозначил.



ИЖ Москвич 412 ИЭ Источник фото: drive2/ru / Юрий Борисов ИЖ Москвич 412 ИЭ

Независимый автоэксперт Дмитрий Попов подчеркнул, что не стоит бояться бренда, который многим знаком как пример советского автопрома.

«Компания Renault некоторое время назад исключительно из пиар-задач выкупила бренд Datsun и под ним выпускала Lаdа Каlinа. Качеством она была лучше обычной», — подчеркнул он.

Я думаю, если завод никак не изменит качество сборки, например автомобилей Renault Logan, и будет на них вешать логотип „Москвич“, такой автомобиль будет пользоваться спросом Дмитрий Попов.

При этом как будет называться автомобиль, который будет производить завод Renault, значения не имеет, уверен Попов. Главное, чтобы сотрудники сохранили качество, налаженное французским руководством.

«Потому что главное достижение компании Renault на российском рынке — это не модельный ряд. Все упирается в менеджмент качества — будет качественно, будет спрос», — заключил он.