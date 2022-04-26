Мантуров назвал новых владельцев российских активов автоконцерна Renault

Французский автоконцерн Renault передаст свою долю в «АвтоВАЗЕ» в пользу Центрального научно-исследовательского автомобильного и автомоторного института (НАМИ) с последующей возможностью обратного выкупа на срок от пяти до шести лет. Как сообщил «Интерфакс», с таким заявлением выступил министр промышленности и торговли Денис Мантуров.

Он пояснил, что концерн вынужденно уходит с российского рынка из-за дефицита средств на поддержание работы своих предприятий.

«Что касается „АвтоВАЗа“, то, скорее всего, это будет НАМИ, наш профильный институт, который примет на себя эти акции с возможным возвратом в случае, если коллеги примут решение вернуться», — заявил Мантуров.

Министр отметил, что передача доли со стороны концерна станет сделкой «за рубль». Но Renault сохранит за собой право на определенный срок выкупить акции обратно.

«Если мы в этот период будем осуществлять инвестиции, это также будет учтено в стоимости. Никаких „подарков“ здесь не будет», — предупредил Мантуров.

Кроме доли в «АвтоВАЗе», Renault передаст свой московский автозавод «Автофрамоса» городу, как субъекту сделки. Министр подчеркнул, что предприятие продолжит работать, но на нем наладят производство других автомобилей. Он не исключил, что это может быть LADA.

В «АвтоВАЗе» Renault принадлежали 68% акций, остальная доля приходилась на «Ростех». В конце прошлого года ценные бумаги автопроизводителя перевели в российскую юрисдикцию и передали в ООО «Лада Авто Холдинг». Владельцы сохранили свои доли в пропорции 68% на 32%.

Концерн Renault объявил о приостановке своей деятельности в конце марта. До этого весь месяц производственные площадки работали с перебоями из-за нехватки комплектующих.