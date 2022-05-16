Российские активы Renault перешли в собственность государства

Подписано соглашение, согласно которому российские активы группы Renault переходят государству, сообщил в Telegram-канале Минпромторг РФ.

Полный пакет акций ЗАО «Renault Россия» теперь будет принадлежать правительству Москвы. Примерно 67,69% акций автоконцерна «АвтоВАЗ» перейдут государству в лице подведомственного министерству ФГУП «Центральный научно-исследовательский автомобильный и автомоторный институт» (НАМИ), остальные останутся в распоряжении Ростеха. Сервисным обслуживанием автомобилей займется АвтоВАЗ. Он также продолжит выпуск всей линейки Lada на своих заводах.

В министерстве отметили, что это позволит обеспечить продолжение работы предприятия в условиях санкций, сохранить производственный цикл и рабочие места. При заключении сделки был предусмотрен опцион на обратный выкуп Renault своей доли в АвтоВАЗе в течение шести лет.

На базе «Renault Россия» возродят выпуск автомобилей под маркой «Москвич», объявил мэр Сергей Собянин. Кроме того, в сотрудничестве с КамАЗом здесь планируется выпуск электромобилей, сообщило РИА «Новости».

Ранее Минпромторг РФ в качестве поддержки пострадавшим от санкций системообразующим предприятиям вдвое увеличил предельный размер субсидируемого кредита для Горьковского автомобильного завода (ГАЗ) до 20 миллиардов рублей и утвердил список товаров для параллельного импорта.