Регионы уходят на удаленку. Где в России возвращают коронавирусные ограничения

Москва и Подмосковье

С 28 сентября пожилым жителям Москвы и Подмосковья, а также людям с хроническими заболеваниями посоветовали соблюдать самоизоляцию. То есть воздержаться от посещения людных мест, избегать контактов со знакомыми и отдельно живущими родственниками. Походов в магазины, занятий спортом на воздухе или прогулок с собакой ограничения не касаются. Для тех, кто останется дома, возобновится работа система соцобслуживания и поддержки.

Компаниям рекомендовали вернуть работников обратно на удаленку. Особенно сотрудников старше 65 лет. Кроме этого, в ближайшее время в Московской области могут отменить выездные детские мероприятия. А в магазинах, аптеках и общественном транспорте усилят контроль за соблюдением масочного и перчаточного режима.

Урал и Сибирь

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев продлил режим самоизоляции для людей старше 65 лет и жителей с хроническими заболеваниями до 5 октября.

Из-за ухудшения эпидемической ситуации аналогичное решение принял глава Оренбургской области Денис Паслер. Режим самоизоляции продлили до 12 октября. Пожилым разрешили выходить из дома только в больницу или за продуктами.

«Растет количество госпитализированных пациентов с диагнозом „пневмония“, каждый второй — старшей возрастной группы. <…> Конечно же, растет тяжесть, растет количество больных, которые зависят от кислорода, и, конечно же, мы можем прогнозировать в том числе существенный рост неблагоприятных исходов — вплоть до летальных исходов», — цитирует ТАСС регионального министра здравоохранения Татьяну Савинову.

Решение о самоизоляция для пожилых и переводе таких работников на удаленку, а также ужесточении контроля за ношением масок приняли и в Омской области. Режим повышенной готовности до 31 октября продлили в Новосибирской области. Вместе с тем в регионе ввели и послабления: разрешили работу соляриев, центров коррекции веса, гостиниц, молодежных центров и увеличили посещаемость стадионов с 25 до 50%.

Другие регионы

Дополнительные меры защиты пожилых граждан и строгий контроль за соблюдением противоэпидемических мер в образовательных учреждениях вернули в Вологодской области. В Самарской области рекомендации по самоизоляции пока коснулись только пенсионеров.

В Коми оплачиваемые больничные для работающих пенсионеров, решивших уйти в самоизоляцию, автоматически продлят по 28 октября включительно. В Новгородской области ужесточат контроль за ношением масок в магазинах, транспорте и общепите. Губернатор Андрей Никитин поручил напомнить руководителям компаний о переводе сотрудников, особенно работающих пенсионеров, на удаленку.

Глава Якутии Егор Борисов обязал работодателей перевести пожилых сотрудников и лиц с хроническими заболеваниями на дистанционную работу. А если это невозможно, «предоставить таким работникам ежегодные оплачиваемые отпуска или отпуска без сохранения заработной платы по соглашению сторон».