Подмосковье может приостановить выездные мероприятия с детьми

Проведение выездных мероприятий для детей могут ограничить в Подмосковье. Решение связано с распространением коронавируса.

Разработать меры по приостановке мероприятий с детьми с круглосуточным пребыванием поручил губернатор Московской области Андрей Воробьев. Документ опубликован на сайте регионального правительства.

«Министерству образования Московской области внести на рассмотрение правительства Московской области предложения по приостановке выездных мероприятий для детей, предусматривающих круглосуточное пребывание участников», — говорится в поручении губернатора.

Ранее на сайте подмосковного правительства также было опубликовано постановление о соблюдении режима самоизоляции пожилыми людьми и гражданами, у которых есть хронические заболевания. Выйти из дома можно за медицинской помощью, в случае угрозы жизни и здоровью, за покупками, для выгула домашних питомцев, вынести мусор или заняться спортом на открытом воздухе. Кроме того, нужно с 28 сентября перевести на удаленный режим работы как можно больше сотрудников.