Пожилых жителей Подмосковья призвали соблюдать самоизоляцию

Жителям Московской области старше 65 лет и лицам с хроническими заболеваниями порекомендовали соблюдать самоизоляцию на фоне распространения коронавируса. Постановление губернатора Андрея Воробьева опубликовали на сайте подмосковного правительства.

«(Исключение — прим.) обращения за медицинской помощью и случаи иной прямой угрозы жизни и здоровью», — говорится в документе.

Кроме того, разрешается выходить в магазины для покупки товаров, выгуливать домашних животных, выносить мусор и заниматься спортом на открытом воздухе.

С 28 сентября необходимо перевести на «удаленку» как можно больше работников. В приоритетном порядке этот пункт касается граждан старше 65 лет. Если подчиненного не перенаправили на работу из офиса домой, он также имеет право выходить на улицу.

Ранее с таким же призывом выступил мэр Москвы Сергей Собянин. Это связано с ростом заболеваемости коронавирусом в столице. Наложение двух болезней — простуды и коронавируса — может оказаться очень опасными и привести к тяжелым последствиям.