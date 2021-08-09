В Воронеже ребенок погиб от колесами автомобиля. Однако виновницей наезда может оказаться двухлетняя девочка: по версии следствия, она сидела в машине и случайно сняла машину с ручника. Как оказалось, такие ДТП не редкость — многие россияне оставляют маленьких детей в салоне авто. Такая халатность приводит к печальным последствиям.

В Воронеже на пляже неподалеку недалеко от санатория имени Ф. Э. Дзержинского произошел несчастный случай. Неизвестный водитель рулем Ford Focus наехал на десятимесячного мальчика, отдыхавшего со своим отцом. От полученных травм ребенок скончался на месте происшествия.

Источник фото: voronezh.sledcom.ru

Все произошло в воскресенье, около 19:40. Полиция уже начала выяснять личность и разыскивать виновника. Следователи назначили судебно-медицинскую экспертизу, чтобы установить точную причину смерти ребенка. По словам очевидцев, вечером на берегу реки отдыхали две семьи.

Взрослые сидели за столиком, маленький мальчик играл рядом. Двухлетняя дочь владельцев Ford Focus слушала музыку в машине. Есть версия, что девочка сняла автомобиль с ручного тормоза, отчего машина покатилась в сторону игравшего младенца из другой семьи. Никто из взрослых не успел помешать наезду, написал Life.

Случайность или беспечность

Это не первый и далеко не единственный случай, когда оставленный в машине ребенок становится виновником ДТП. В январе 2020 года в Кемерово женщина оставила в салоне автомобиля двоих сыновей, а сама отправилась в магазин. Мальчики, старшему из которых было шесть лет, случайно задели ручник и машина въехала в фасад магазина. К счастью, никто? кроме фасада и авто, не пострадал, сообщил сайт Vse42.ru

В августе прошлого года в городе Сим Челябинской области семья из Ямало-Ненецкого автономного округа остановилась на вершине горы сделать фотографии. Взрослые вышли из машины, а двое детей семи и 10 лет остались в салоне и случайно сняли с ручника пикап, который стремглав понесся с горы.

Остановилась машина, врезавшись в сарай одного из частных домов в низине. Из искореженного автомобиля детей смогли достать лишь с помощью гидравлического инструмента. Оба мальчика получили сотрясение мозга, а младший еще и тупую травму живота, рассказал сайт ГТРК «Южный Урал».

Не обошлась без последствий и детская шалость на Ставрополье в мае этого года. Вечером в селе Дивном Апанасенковского района водитель отечественного «Спутника» вышел из машины и не запер салон. Туда пробрался ребенок и снял машину с ручного тормоза. Автомобиль покатился назад и ударил трехлетнего мальчика, который получил ушибы мягких тканей и головы, сообщил «Городской ревизор».

Дети за рулем

Многие водители довольно халатно относятся к технике безопасности и не только оставляют детей одних в машине, но и сажают их за руль. В июле этого года полиция оштрафовала бывшего участника проекта «Дом-2» блогера Антона Гусева, который похвастался в соцсети, что дал порулить восьмилетнему сыну.

Блогер не просто посадил мальчика за руль, но и разрешил ему разогнать автомобиль до 50 километров в час. В результате «заботливого» отца задержали и оштрафовали. Подписчикам Антон Гусев заявил, что «пацан должен расти пацаном» и он не жалеет, что пришлось заплатить штраф в 30 тысяч рублей — дескать, счастье сына того стоило.

«Сказал ему: „Рискуй всегда и везде, принимай решения исходя из своего желания и перспектив!“ Очень умный парень растет», — написал Гусев в соцсети. Поскольку подписчики не поддержали блогера, он заявил, что собирался с сыном еще и пострелять, но теперь не станет это показывать в интернете.