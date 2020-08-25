Дети врезались на машине в дом, пока их родители фотографировались

По данным очевидца, дети получили травмы. Переднюю часть машины буквально сплющило, поэтому пострадавших пришлось оттуда доставать с помощью специальных инструментов. После их отвезли в больницу.

«Происшествие зарегистрировано, идет проверка. Травмы получили двое несовершеннолетних», — рассказали в ГУ МВД по Челябинской области.