25 августа 2020, 13:36
Дети врезались на машине в дом, пока их родители фотографировались
Двое детей семи и 10 лет в городе Сим сняли машину с ручного тормоза, пока находились одни в машине, и въехали в чужой дом. Их родители в это время фотографировались на фоне красивого пейзажа рядом. Об этом сообщило агентство Ura.ru со ссылкой на ГУ МВД по Челябинской области.
По данным очевидца, дети получили травмы. Переднюю часть машины буквально сплющило, поэтому пострадавших пришлось оттуда доставать с помощью специальных инструментов. После их отвезли в больницу.
«Происшествие зарегистрировано, идет проверка. Травмы получили двое несовершеннолетних», — рассказали в ГУ МВД по Челябинской области.