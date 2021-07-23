Экс-участник «Дома-2» посадил ребенка за руль и получил штраф. Россияне любят так подвергать детей опасности

Блогер и экс-участник проекта «Дом-2» Антон Гусев похвастался, что посадил за руль своего восьмилетнего сына. При этом он разрешил мальчику разогнать авто до 50 километров в час. Подписчики пришли в негодование, но в ответ получили заявление, что «пацан должен расти пацаном». Несмотря на позицию отца, его уже задержали и оштрафовали. Но это далеко не первый подобный случай.

В очередных Stories Гусева его подписчики увидели кадры, снятые в салоне Mercedes. Блогер снимал на видео своего восьмилетнего сына, который сидел за рулем. Мальчик ехал по городской улице, разогнавшись до 50 километров в час. На протяжении всего ролика отец выступал в качестве инструктора.

«Руль прямо держи, не виляй, плавно. Выравнивай машину. Газу больше давай», — руководил мужчина.

На одном из видео Гусев добавил надпись, что «пацану уже восемь лет и ему пора». В столичной полиции сказали «360», что заинтересовались роликом и организовали проверку. В итоге мужчину задержали для выяснения обстоятельств.

Позже Гусев рассказал на своей странице, что его оштрафовали на 30 тысяч рублей. Правоохранители составили на отца ребенка административный протокол. При этом блогер заявил, что ни о чем не жалеет, ведь сын был счастлив.

«Сказал ему рискуй всегда и везде, принимай решения исходя из своего желания и перспектив! Очень умный парень растет», — написал Гусев в соцсети.

Подписчики стали писать ему гневные комментарии о том, что безответственно сажать восьмилетнего мальчика за руль. Мужчина же ответил, что собирался с сыном еще и пострелять, но теперь просто не станет это показывать. При этом Гусев не может похвастаться идеальным вождением. С начала года он нахватал 104 штрафа за нарушение ПДД. Общая сумма превысила 84 тысячи рублей. Блогер превышал скорость, проезжал на красный, не соблюдал разметку и так далее.

Дело о ребенке за рулем может не кончится лишь административным штрафом: с Гусевым должны провести беседу органы опеки, ведь он сознательно подверг сына опасности.

Кто такой Гусев?

Антон Гусев родился в 1989 году в Ульяновске. В детстве занимался плаванием и боксом, а после школы окончил Международную академию бизнеса и управления. Гусев работал экспертом по коммерческой недвижимости, параллельно продолжая занятия боксом.

В 2011 году молодой человек пришел на телевизионный проект «Дом-2». Там он познакомился и стал встречаться с Олесей Павловой, но позже закрутил роман с Евгенией Феофилактовой и официально оформил с ней отношения. Супруги открыли собственный интернет-магазин детских товаров и основали франшизу Gusevy, а в 2012 году стали родителями Даниэля.

Спустя два года Гусев попал в автоаварию. После нее он изменил форму носа и сделал коррекцию век. Затем супруги решили развестись, а в 2019-м году Феофилактова сообщила, что поменяла сыну фамилию и решила ограничить его общение с отцом. Гусев в ответ заявил, что хотел бы оградить ребенка от излишнего внимания матери, которая делает его «женоподобным».

После развода Гусев стал встречаться с Викторией Романец — бывшей участницей «Дома-2». В 2017 году они поженились. Сейчас мужчина ведет блог и называет себя сетевым предпринимателем и спортсменом.

Не первый подобный случай

Но Гусев далеко не первый, кто решил посадить ребенка за руль. Таким же образом «прославился» депутат Госдумы, создатель движения «Убитые дороги» Александр Васильев. Он посадил к себе на колени 10-летнюю дочь и отдал ей руль. При этом девочка держала еще и собаку. По словам мужчины, так он решил прививать дочерь культуру безопасного вождения.

«Ни один инструктор не сможет привить вашим детям культуру безопасного управления автомобилем. Это могут сделать родители. Покажите своим примером, как вы пристегиваетесь, соблюдаете правила, уважаете пешеходов», — подписал Васильев свое видео в Instagram.

В середине марта к административной ответственности привлекли жителя Петербурга. Мужчина посадил ребенка к себе на колени, вручив ему руль. Такая поездка обошлась отцу в три тысячи рублей штрафа.

В 2020 году в одном из пабликов появилось видео, где за рулем Mazda сидел ребенок. Машина ехала по оживленной городской дороге. В 2019-м жительница Набережных Челнов выложила ролик, в котором автомобилем управлял ее шестилетний ребенок. Она заявила, что все ее дети умеют водить машину. Женщину в итоге оштрафовали.