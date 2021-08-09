Водитель насмерть сбил грудного ребенка на пляже в Воронеже

В Воронеже накануне вечером неизвестный водитель на Ford Focus ехал по пляжу и совершил наезд на 10-месячного ребенка, отдыхавшего вместе с отцом. Младенец скончался на месте, сообщили на сайте регионального главка МВД.

Трагедия произошла в воскресенье, около 19:40. Это случилось на пляже, который расположен примерно в 950 метрах от 500-го километра автодороги М-4 «Дон».

Водитель, личность которого пока не установлена, сбил маленького ребенка. От полученных травм младенец скончался там же. Полиция разыскивает виновника смертельного ДТП, начата проверка. Обстоятельства произошедшего выясняются.

Накануне в Волгоградской области пьяный водитель насмерть сбил ребенка, после чего поспешил скрыться с места происшествия, бросив тело семилетнего мальчика на дороге. Сотрудникам ГИБДД удалось найти подозреваемого, который в момент задержания занимался разборкой машины, пытаясь скрыть признаки ДТП.

А в минувшую пятницу крупная авария произошла в Ростовской области. На трассе М-4 «Дон» столкнулись сразу девять машин. В результате погибли четверо, из них двое детей.