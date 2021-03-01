Разнорабочий расправился с семьей из-за денег. Главное о массовом убийстве в Нижнем Новгороде

В поселке Кудьма в Нижегородской области были найдены тела пятилетнего мальчика, его матери, дедушки и бабушки. Следователи считают, что семью Малаховых убил рабочий из-за денег. После совершенного преступления он вместе с сообщниками пытался скрыться на автомобиле.

Из семьи остались живы отец и 14-летняя дочь. Мужчина в момент убийства был в командировке, а девочка — на тренировке. По словам соседей, она занимается конным спортом.

Убийство произошло днем 28 февраля. Тела Малаховых нашел сосед. Ему позвонил отец семейства с просьбой проверить, что произошло с его родными, ведь они не отвечали несколько часов ни на его звонки, ни на звонки дочери.

Зайдя в дом Малаховых, сосед увидел ужасную картину: 63-летняя женщина, ее 41-летняя невестка и пятилетний внук лежали в луже крови. Они были убиты холодным оружием. Позже в гараже нашли труп 64-летнего пенсионера.

Мотивы преступления

Следствие предположило, что убийство совершил мужчина, который работал у Малаховых. Он вместе с сообщниками скрылся на автомобиле. Для их поимки был объявлен план-перехват.

Предполагаемых убийц искали недолго. На следующий день их машину остановили сотрудники ДПС во Владимирской области. В результате задержали четверых подозреваемых, младшему из которых было 26 лет. В понедельник, 1 марта, они уже давали показания в кабинете следователя.

Главный подозреваемый в убийстве — 26-летний подсобный рабочий. Он рассказал, что преступление совершил из-за денег. Сначала он зарезал в гараже 64-летнего пенсионера. Затем направился в дом и напал на его жену с ножом. Затем он убил их 41-летнюю невестку и пятилетнего внука. Потом подозреваемый забрал деньги, драгоценности и сбежал.

Доехать до Владимирской области ему помогли знакомые.

Сайт kp.ru написал, что в последнее время рабочий считал, что его труд недостаточно хорошо оплачивается. Он ссорился с семьей из-за денег. До этого он мирно работал у них много лет.

В СК России по Нижегородской области сообщили «360», что возбудили уголовное дело по статье «Убийство двух и более лиц».

В тихом поселке убийцы водятся

В поселок семья переехала в сентябре прошлого года. На новом месте они показали себя только с хорошей стороны. Знакомые отметили, что все члены семьи были очень добрыми и бесконфликтными.

«Семья хорошая, добродушная. С сентября Миша Малахов ходил ко мне в группу. Он был очень добрым и способным ребенком. Только недавно, 24 февраля, мы поздравляли его с прошедшим днем рождения. Очень жалко, все скорбим», — рассказала «360» воспитательница из детского сада погибшего мальчика.

Елена Малахова, мама убитого мальчика, была директором нижегородского центра флористики «Королевская лилия», сообщил сайт Nn.ru. Помимо букетов, женщина создавала свадебный декор. Знакомые рассказали изданию, что погибшая любила путешествия. Малаховы увлекалась конным спортом. Именно тренировки и спасли 14-летнюю дочь Елены.

Убийство семьи взбудоражило поселок. Жители боятся выходить из дома.

«Мы все в шоке, у нас, в принципе, в поселке всегда было тихо и спокойно. После убийства всем страшно стало, все сидят по домам. Все напуганы такой жестокостью: ребенок, старые люди, молодая женщина. Мы все люди, все прикидываем рубашку на себя», — сообщила «360» знакомая семьи.

Погибли вместе

Похожее убийство произошло недавно в Волоколамске. Семью Рюмшиных убили 4 декабря. Тела супружеской пары и их 16-летней дочери нашли на окраине СНТ «Малахит», в сгоревшем доме. Недалеко стоял обгоревший автомобиль потерпевших с пулевыми отверстиями. На следующий день задержали троих подозреваемых: двух жителей Москвы и жителя Солнечногорска. На допросе они признали вину и рассказали, что конфликт произошел из-за обвинения потерпевших в поджоге дачного дома.

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30 лет назад в Волгограде с разницей всего в несколько часов пропали супруги Тюрины и их дочка. В 1986 году мать семейства Таисия Тюрина уехала по делам в центральную часть города, но долго не возвращалась. Муж Вячеслав заподозрил неладное и отправился на поиски супруги, но тоже не вернулся. Вечером того же дня таинственно пропала их 16-летняя дочь Светлана.

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