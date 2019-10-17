Непростая советская семья загадочно пропала в один день. Волгоградцев ищут уже 30 лет

Тридцать лет назад в Волгограде, с разницей всего в несколько часов, пропали супруги Тюрины и их дочка. Отец, по слухам, браконьерствовал — незаконно добывал черную икру. А перед исчезновением семья заняла крупную сумму денег. Недавно следствие возобновили, и есть шанс, что это загадочное дело будет раскрыто.

Летом 1989 года в Волгограде возбудили дело из-за пропажи супругов Тюриных и их 16-летней дочери. Как сообщили в Следственном комитете, их поиски продолжаются до сих пор.

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«30 лет назад в один день — 14 июля — с разницей в несколько часов исчезли сначала 42-летняя Таисия Тюрина, которая рано утром уехала в технологический колледж за справкой, затем отправившийся на ее поиски супруг — Вячеслав Тюрин», — сообщили в пресс-службе ведомства.

Поздно ночью их дочь Светлана позвонила подруге и предупредила, что пойдет подождать родителей у подъезда. С тех пор местонахождение Тюриных неизвестно. Следователи попросили всех, кто знает что-либо о пропаже семьи, сообщить информацию по телефонам: (8442) 65-01-06, 8-927-534-94-25 или 02.

Браконьерство и икра

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Следователь по особо важным делам регионального управления СКР Максим Мурченко уточнил РИА «Новости», что Таисия уехала днем, а отец вернулся домой около 16:00–18:00. В 22 часа мужчина снова ушел. По сведениям сайта kp.ru, вечером Тюриным позвонил знакомый отца, Светлана сказала ему, что Вячеслав вернется около 23:00.

«Потом собралась на улицу якобы даже встречать родителей. Вышла с собакой из квартиры. И больше ее тоже никто не видел», — добавил Мурченко.

Помимо дочери, у Тюриных был сын. В то время он проходил службу в армии. Поэтому о пропаже семьи в милицию сообщили соседи. Спустя месяц после исчезновения близких молодой человек вернулся домой, но и он не смог пролить свет на местонахождение родственников.

«Мама занималась по хозяйству, отец официально не работал. Он занимался браконьерством, сдавал черную икру. В принципе, деньги в семье были, таким образом он зарабатывал, общался с определенным кругом лиц… Возможно, кому-то он дорогу перешел», — рассказал Мурченко.

Долги и улики

После пропажи правоохранители обыскали квартиру Тюриных. Все ценные вещи, документы и деньги остались на месте. При этом следователи выяснили, что за некоторое время до исчезновения Вячеслав занял у знакомых крупную сумму. Нашли они и подозреваемого, однако весомых улик против него не было. Мужчина отказался от проверки на полиграфе и уверял, что непричастен к пропаже. Но следователи считают иначе.

«Говорит, что непричастен. Но, скорее всего, он совместно с кем-то вывез их, убил и где-то закопал. Правда, доказать эту версию пока нет возможности. Работаем, конечно, но спустя 30 лет это куда проблематичней», — рассказал Мурченко.

Пропавшие деньги позднее обнаружили у одного из подозреваемых по делу. Мужчину осудили, правда, по другим статьям. Тела Тюриных пока не обнаружены, однако правоохранители надеются, что раскрыть загадочное дело помогут новые технологии и генетическая экспертиза.

«Мы периодически поднимаем дела прошлых лет, которые были приостановлены, для возобновления следствия. Сейчас у нас есть новые экспертизы, которые позволяют много что установить. Раньше такого не было — той же генетики, которая дает большинство ответов. Положительный опыт расследования таких дел есть», — заключил следователь.