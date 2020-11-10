СК: рабочий убил семью в Солнечногорске из-за долга

Подозреваемый в убийстве двух женщин и покушении на ребенка в Солнечногорске мог пойти на преступление из-за денег. Об этом сообщили в ГСУ СК России по Московской области.

Старший помощник руководителя ведомства Ольга Врадий заявила, что мотивом убийства считается конфликт из-за денег. По предварительной информации, мать и дочь не заплатили 26-летнему мужчине за оказанные им услуги. Он работал в частном доме подсобным рабочим.

По версии следствия, являющийся выходцем из соседней страны подозреваемый поздно вечером 7 ноября убил двух женщин у них в доме в деревне Поярково под Солнечногорском. Он нанес жертвам множество колото-резаных травам. Также мужчина пытался убить шестилетнюю девочку. Она получила ранения в области шеи и груди, но ей удалось выжить. Ребенок находится в стабильно тяжелом состоянии в больнице.

Подозреваемый после совершенного преступления обыскал дом и скрылся. Его удалось задержать. По данным МВД, мужчина — гражданин Таджикистана. Его жертвы — преподавательницы РЭУ имени Г. В. Плеханова Виктория Борковская и ее мать. По факту случившегося открыто уголовное дело об убийстве.

Криминалисты Следственного комитета осмотрели место происшествия. Они забрали предметы, которые могут помочь при расследовании. Осмотрено также и место, где жил подозреваемый. Оттуда следователи забрали одежду. В скором времени специалисты проведут судебно-медицинские, молекулярно-генетические и дактилоскопические экспертизы. Следствие собирает доказательства виновности подозреваемого. В скором времени ему предъявят обвинение и изберут меру пресечения.