Загрязнение от производителей мяса привело к разговорам о новом налоге. Из этой ситуации есть выход

В России заговорили о возможном введении налога на мясо. Такая перспектива появилась из-за углеродного следа животноводческих производств. Дополнительная финансовая нагрузка заставит производителей искать более экологические форматы. Но эксперты уверены, что такие радикальные меры уместны только при полноценном заменителе мяса.

Специальный представитель президента России по вопросам цифрового и технологического развития Дмитрий Песков высказался о том, что налог на мясо в будущем возможен в России. На проектно-образовательном форуме «Архипелаг 2121» чиновник рассказал, что политика учета углеродного следа в будущем может распространиться на животноводство. По его словам, рассчитан он в первую очередь будет на производителей из других стран, а на простых россиянах не скажется. В Минфине же заявили, что сейчас не рассматривают такой налог.

По словам Пескова, поводом для такого шага может стать требование Евросоюза к поставщикам железа, стали, алюминия и удобрений оплачивать налог за вред, который причиняют производства выбросами парниковых газов в атмосферу планеты.

При введении таких санкций внутри страны внешний налог может быть снижен. По мнению Пескова, введение налога и усиленное внимание к изменению климата могут изменить саму сферу животноводства.

Животноводство как угроза

Животноводство давно превратилось в огромную индустрию, которая приводит к увеличению выбросов парниковых газов. Причины, впрочем, вполне естественные: дыхание и пищеварительная деятельность животных поставляют в атмосферу углекислый газ и метан. Одна корова ежедневно производит от 250 до 500 литров метана в день, сообщил IBTimes.

К этому можно добавить использование отраслью химикатов, вырубку лесов, захоронение отходов животноводства — вред получится и вправду большой. Проект Ecobeing.ru приводит данные ООН: на домашний скот, крупный и мелкий, приходится 18% от всех мировых парниковых газов. При этом весь мировой транспорт, в том числе наземный, морской и воздушный, формирует всего 13%.

И это данные от 2006 года, и в 2021 году они меньше не стали. Но становиться вегетарианцами можно пока не спешить. Аргентинские исследователи подсчитали, что суточная «норма» метана одной коровы способна обеспечить день работы холодильника объемом 100 литров. И этот коровий газ реально собрать, очистить и сжать, сообщил сайт движения Ecocosm.

Налог как рычаг экологии

Директор Всероссийского института природы, заслуженный эколог РФ Андрей Пешков в разговоре с «360» отметил, что животноводство существует уже тысячи лет. Если оно не индустриальное, а естественное, то с точки зрения природных процессов никакого вреда, в том числе и углеродного следа, не приносит.

«А вот промышленное животноводство часто выходит за рамки разумного. Свинокомплексы, птицефабрики, фермы КРС, которые делают невменяемых размеров и сбрасывают отходы в открытые водоемы практически безо всякой очистки. А ведь это сырье — в природе нет отходов», — подчеркнул Андрей Пешков.

По словам эколога, безграмотное ведение хозяйства формирует не предусмотренные природными процессами отходы и, соответственно, выводит экосистему из равновесия. Поэтому нужно отрегулировать действие хозяйств экономическими рычагами, в том числе и налогами, так, чтобы эти виды деятельности были экологичными.

Андрей Пешков также пояснил, что никакие отрасли производств не способны нанести урон озоновому слою планеты. По мнению эколога, подобные спекуляции рассчитаны исключительно на финансовый эффект — и этот эффект достигнут.

Социально чувствительный налог

Эксперт Российского института стратегических исследований, кандидат экономических наук Михаил Беляев пояснил «360» логику возможного налога на мясо. Ведь считается, что производство красного мяса не менее вредно, чем выбросы углерода от транспорта и больших производств.

«Но введение дополнительного налога на мясо будет очень социально чувствительным. Если ввести налог на производство энергии, то там есть субституты и альтернативы производства электроэнергии с помощью так называемых зеленых технологий. С мясом же дело обстоит намного, намного сложнее», — сказал Михаил Беляев.

Он отметил, что налог тут же отразится на продовольственном рынке, на покупательной способности людей и на их жизненном уровне. Для многих слоев населения красное мясо и так не слишком частый продукт. Его заменяют мясом птицы, фермерской рыбы, какими-то бобовыми и прочими белками неживотного происхождения.

«А красное мясо — это все же самый качественный белок, и дополнительно вводить ограничения на доступ к нему не стоит. Возможно, через несколько лет к этому и придут, когда появится полноценный заменитель. Но пока этот вопрос будет лежать в дискуссионной области. Это перспектива не ближайшего года, а то и двух», — заключил Михаил Беляев.