Введение налога на мясо не исключили в России

Введенное в России и других странах правило учета углеродного следа в будущем может распространиться на рынок сельского хозяйства. Таким образом, появится налог на мясо. Об этом заявил на проектно-образовательном форуме «Архипелаг 2121» специальный представитель президента России по вопросам цифрового и технологического развития Дмитрий Песков.

Он подчеркнул, что подобные изменения в мире не такие далекие, как кажется на первый взгляд. В качестве примера он привел углеродный налог, который объявили страны ЕС для российских экспортеров металла, и удобрений.

«По мере того, как температура будет расти, модели будут пересматриваться в сторону других источников СО2. Например, сельское хозяйство. Это означает, что через несколько лет мы сначала будем громко возмущаться, а потом вынуждены будем, например, принять налог на мясо», — привел слова Пескова ТАСС.

Эксперт подчеркнул, что усиленное внимание к изменению климата может изменить саму сферу животноводства и привести к появлению и развитию новых технологий в этой сфере.

Проектно-образовательный форум «Архипелаг 2121» проходит в Великом Новгороде с 21 июля по 10 августа в рамках Года науки и технологий в России. В нем принимают участие основатели стартапов, студенты вузов и представители регионов. По итогам они представят проект развития России на ближайшие 100 лет.