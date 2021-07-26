Европа хочет миллиард от России. Деньги пойдут на передел мирового рынка

Евросоюз требует от российских производителей углеродный налог. Пока он оценивается приблизительно в миллиард евро с небольшим. Довольно скоро список тех, с кого ЕС хочет получать подати, расширят: на очереди пассажирские авиакомпании. Эксперты уверены, что это не имеет отношения к борьбе за чистое небо — идет откровенный передел мирового рынка.

Российские поставщики железа, стали, алюминия и удобрений будут платить углеродный налог Евросоюзу. Размер выплат составит 16% от стоимости продукта. В прошлом году Россия поставила в Европу железа, азотных удобрений, стали, электроэнергии и алюминия почти на семь миллиардов евро, то есть налог будет свыше миллиарда евро.

Углеродный налог введен в рамках борьбы с выбросами парниковых газов. Инициаторы надеются снизить их уровень к 2030 году более чем на 50% относительно уровней 1990 года. Считается, что дополнительные издержки побудят производителей уменьшать вредные выбросы. Позже список товаров, подлежащих новому налогообложению, будет расширен.

Туда также попадут нефтепродукты и неэкологичные виды авиатоплива. При этом оплату будут требовать лишь с пассажирских рейсов в пределах ЕС, дабы подтолкнуть компании к использованию более экологичных видов топлива. А вот грузовые перевозки и бизнес-перелеты не тронут. В полную силу налог заработает с 2035 года.

Экономическая история

Ведущий эксперт Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков пояснил «360», что трансграничный углеродный налог — элемент глобального климатического соглашения. Все подписавшие согласны бороться с глобальным изменением климата и сократить выбросы, чтобы удержать глобальное потепление планеты в определенных показателях.

Те, кто подписал и ратифицировал это соглашение, автоматически должны ратифицировать и следующие документы. Вот только, по словам Игоря Юшкова, дальше началась более экономическая история и изменение системы глобальной торговли. И все меньше была видна какая-то связь с климатом и окружающей средой.

«Европейцы сказали: „Да, есть глобальное климатическое соглашение, но оно довольно общее — нет каких-то обязательств для стран. Мы, конечно, сами собираемся сокращать свои выбросы. Но мы видим, что другие страны не очень-то дисциплинированны. Нам нужно помочь им поднять дисциплину“», — рассказал Юшков.

Углеродный след

В итоге все это вылилось в углеродный налог: если какой-то товар произведен в другой стране, нужно посчитать его углеродный след — сколько было выбросов парниковых газов, когда его производили. Игорь Юшков привел в пример обычный китайский свитер: станки работали на электричестве, которое поступало с угольной электростанции.

«При сжигании угля образовывалось определенное количество парниковых газов. Поэтому, если вы хотите продать этот товар в Европу, вы должны заплатить в соответствии с размером углеродного следа углеродный налог. Эти деньги европейцы вроде бы пустят на какие-то благие дела: борьбу с потеплением и изменением климата», — сказал эксперт.

В июле этого года была опубликована инструкция. Она пока достаточно мягкая, отметил Юшков, и там есть всего несколько отраслей, с чьих товаров берут тот самый углеродный налог. Но все идет к тому, что постепенно количество отраслей будет увеличено, а сами выплаты вырастут.

Переделать рынок

Юшков выразил уверенность, что причина у этих инициатив одна — изменить расклад в международной торговле. Развивающиеся страны используют ископаемые источники энергии: газ, нефть, уголь. Например, Китай активно использует уголь, это дешевый вид энергии, что ведет к низкой себестоимости товара.

«И европейцы не могут конкурировать с китайской экономикой, у которой товары выходят дешевле. В Европе же, наоборот, очень много возобновляемых источников энергии, а это дорогая энергия. Дешевая ископаемая энергия раньше была конкурентным преимуществом, а теперь станет обременением, потому что нужно будет платить углеродный налог», — пояснил эксперт.

В свою очередь, товары, произведенные на возобновляемых источниках энергии, что раньше было обременением, не будут облагаться налогом. То есть все повернется с ног на голову, сказал Юшков: европейцы будут выпускать выгодные по себестоимости товары, а импорт из других стран станет нерентабельным из-за больших выплат. Таким образом и поменяется система глобальной торговли.

Пока для России этот один миллиард — деньги небольшие, и лишь несколько отраслей попадают под эту категорию, отметил Юшков. Но постепенно эта сумма будет расти. И руководство страны сейчас задумалось о создании своей системы подсчета углеродного следа на базе международных методик.

«Это даст возможность взимать углеродный налог внутри страны, чтобы эти деньги не уходили в Европу и экономика страны не страдала. Полученные средства можно будет дать производителям в качестве субсидий. Сейчас идет разработка механизмов и согласования, чтобы ЕС не брала второй раз налог с наших товаров», — заключил Юшков.

Работать без перекосов

Магистр экологии и природопользования Александр Кукса рассказал «360», что снизить выбросы поможет не столько введение налогов, сколько увеличение эффективности сжигания и очистки выбрасываемых в атмосферу газов. То есть необходимо не стегать кнутом поставщиков, а увеличивать КПД и производительность переработки.

«Это позволит снизить выбросы даже больше, чем вдвое. Хотя дополнительные издержки для производителей и авиакомпаний также могут сработать. Главное, чтобы не было псевдоэкозаботы, как, например с электроавтомобилями. Да, они не загрязняют воздух, но для зарядки все равно используют электричество, которое получается при сжигании невосстановимых природных ресурсов», — сказал Кукса.

Эколог также отметил, что перекосы бывают и в другую строну. В этом году в США, где активно пропагандируют зеленую энергию, во время сильных морозов генераторы вышли из строя и начался энергетический кризис. Так что план с углеродным налогом может помочь улучшить окружающую среду только при должном использовании.

«Это не должно быть скрытым видом санкций или попыток получения прибыли от нашей страны просто за то, что Россия — это Россия. А если полученный от нас миллиард они пустят на развитие и модернизацию своей же энергетической сети, на увеличение эффективности, то, конечно, это поможет», — подытожил Кукса.