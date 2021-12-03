Водитель внедорожника расстрелял таксиста в центре Москвы. Главное

Утром 3 декабря в центре Москвы водитель внедорожника открыл стрельбу по таксисту. Подозреваемого задержали. Оказалось, что это далеко не первый случай, когда он преступил закон.

Не поделили дорогу

Причиной стрельбы в районе 2-й Брестской улицы в центре Москвы стал дорожный конфликт. По предварительным данным, водитель внедорожника Cadillac Escalade Дмитрий Махалов открыл стрельбу из травматического оружия по Алманбету Абдраманову, управлявшему такси.

Этому предшествовала непродолжительная ссора. По данным РИА «Новости», причиной стало то, что водитель такси остановился в крайнем правом ряду, ожидая пассажира. Из-за этого Cadillac не мог проехать на поворот. По информации «Интерфакса», Махалов сначала попросил водителя такси уступить ему дорогу, а после отказа открыл стрельбу.

Начало конфликта попало на записи камеры видеонаблюдения одного из соседних домов. На видео просматривается, как водитель внедорожника выходит из машины перед светофором. После короткого разговора таксист тоже покидает свой автомобиль, а Махалов бьет его по лицу.

Также в распоряжении «360» оказались кадры с места происшествия.

Махалов скрылся с места, в Москве был объявлен план «Перехват». В итоге правоохранители задержали стрелявшего в районе Большой Грузинской улицы. По данным МВД, на Малахова завели уголовное дело по статье «Хулиганство».

Как написала «Газета.ru», подозреваемый рассказал свою версию событий. Якобы конфликт случился из-за того, что таксист начал катиться назад и «поджимать» дорогостоящую иномарку.

Махалов покинул автомобиль якобы для того, чтобы узнать о причинах происходящего, после этого завязалась драка. Теперь стрелявший хочет заявить на таксиста о побоях и утверждает, что оказывал пострадавшему первую помощь.

Что известно о стрелявшем?

Подозреваемый Дмитрий Махалов, по данным Telegram-канала Shot, уроженец Днепропетровска, уже был судим ранее, а также состоял на учете.

Первая судимость была за кражу в 2009 году, когда мужчина работал на Савеловском рынке. Вторую уголовку завели за нападение и нанесение тяжкого вреда здоровью — как написал Telegram-канал, в 2017 году он ударил мужчину отверткой в грудь в Химках.

По данным «Известий», в мае 2021 года у Махалова уже была похожая стычка на дороге из-за того, что его не пропустили. Тогда подозреваемый разбил стекло чужого Merdeces, после чего начал угрожать водителю ножом. В итоге завязалась драка, у оппонента Махалова диагностировали ушиб нижней челюсти.

По данным РЕН ТВ, его также неоднократно штрафовали за превышение скорости.