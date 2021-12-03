Водитель внедорожника устроил стрельбу в Москве

Водитель открыл огонь из травматического оружия во время дорожного конфликта в центре Москвы. В МВД сообщили, что стрелявший задержан.

В столичном главке рассказали, что сообщение о конфликте на улице Большой Грузинской, около дома № 76, поступило в оперативную часть 3 декабря, в 11:49.

«Злоумышленник задержан на месте инцидента, пострадавшему оказана медицинская помощь», — добавили в ведомстве.

Полиция устанавливает все обстоятельства произошедшего.

По данным РЕН ТВ, задержанный — Дмитрий Махалов. Для его поимки полиция в Москве вводила план «Перехват».

«Поступил сигнал о нескольких выстрелах, предположительно, из травматического или пневматического пистолета из внедорожника на 2-й Брестской улице», — рассказал источник «Интерфакса».

По предварительной информации, конфликт произошел из-за того, что таксист не уступил дорогу внедорожнику. Источник добавил, что водитель кроссовера не соблюдал правила дорожного движения, но при этом попросил таксиста уступить ему дорогу. Когда последний отказался, автомобилист открыл огонь из травматического пистолета.

По неподтвержденным сведениям, одному человеку понадобилась помощь медиков, но его жизни ничего не угрожает. РЕН ТВ сообщил, что задержанного не раз штрафовали за превышение скорости.